Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.
Телец
Сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться, причем , как ни странно, в лучшую сторону.
Близнецы
Сегодня вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей, лучше постарайтесь не выделяться, зачем беспокоить сумасшедших?
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Рак
А вы нашли свое место под солнцем? Нашли, но оно занято? Гоните прохвоста, что это он расселся на вашем, самой судьбой вам предназначенном, стуле!
Лев
От того, с какими людьми и о чем вы будете сегодня говорить, во многом зависит, как сложится ваша судьба на ближайшие пару недель. Выбирайте собеседников повнимательнее.
Дева
Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне - уйдите с тарелкой в комнату, и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.
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Весы
Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.
Скорпион
"Бойтесь данайцев, даже дары приносящих!" - сказавший эти слова был мудр, и они до сих пор не утратили своей актуальности. Имейте это в виду.
Стрелец
Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.
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Козерог
Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.
Водолей
Сегодняшний день будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это, как раз, и может оказаться непросто.
Рыбы
Постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле этого слова.