Корейские звезды раскрыли закулисье съемок в Латвии: один случай с местными каскадерами удивил даже режиссера
Съемки южнокорейского шпионского боевика Humint ("Агентура") превратились для известных актеров в необычное приключение в Латвии. Зимняя Рига, проблемы со связью и долгие месяцы вдали от дома настолько сблизили съемочную группу, что некоторые ее участники до сих пор с ностальгией вспоминают проведенное здесь время. А одна история с латвийскими каскадерами и вовсе заставила режиссера лично показать, на что он готов ради эффектной сцены.
Южнокорейский актер Пак Чон Мин, исполнивший одну из главных ролей в фильме Humint, поделился воспоминаниями о съемках в Латвии в интервью изданию The Korea Herald. Его рассказ оказался посвящен не столько самому фильму, сколько необычной атмосфере, сложившейся среди актеров вдали от родины.
Съемки масштабного шпионского боевика режиссера Рю Сын Вана проходили в Латвии с декабря 2024 года по март 2025-го. Рига на несколько месяцев превратилась в российский Владивосток, где разворачивается значительная часть событий картины. Однако за кадром происходила совсем другая история - о людях, которые оказались в незнакомой стране и неожиданно стали друг для друга почти семьей.
Слабая связь, заснеженные улицы и вечера в гостинице
По словам Пак Чон Мина, во время съемок в Латвии актеры оказались практически отрезаны от привычной жизни. Мобильная связь работала ненадежно, а возможностей для развлечений после напряженного рабочего дня было немного. Поэтому свободное время звезды проводили вместе. Закончив съемки, они отправлялись гулять по морозным, заснеженным улицам Риги, обсуждали фильм и подолгу общались в гостинице.
Актер вспоминает, что эта вынужденная изоляция неожиданно сблизила всех участников проекта. Постепенно коллеги начали больше заботиться друг о друге и проводить вместе практически все свободное время.
Пак Чон Мин признался The Korea Herald, что до сих пор задается вопросом, удастся ли ему когда-нибудь снова поработать в такой атмосфере. Он сомневается, что подобный опыт повторится, и от этого ему немного грустно.
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С особой теплотой актер говорил и о своих коллегах. Чо Ин Сон, исполнивший роль южнокорейского разведчика, стал для него человеком, на которого всегда можно было положиться. А игра Син Се Гён, по признанию Пак Чон Мина, настолько впечатлила его, что заставила по-новому взглянуть на весь фильм.
Режиссер лично бросился с лестницы, чтобы удивить латвийских каскадеров
Одним из самых необычных воспоминаний о латвийских съемках стала работа над боевыми сценами. По рассказу Пак Чон Мина, местные каскадеры, несмотря на свой профессиональный опыт, поначалу не были знакомы с особенностями постановки драк в южнокорейском кино. Режиссер Рю Сын Ван известен своим требовательным подходом к экшен-сценам и стремлением добиться максимально убедительного движения в кадре.
Когда работа над одной из сцен оказалась особенно сложной, постановщик решил не ограничиваться словесными объяснениями. Он лично продемонстрировал, как должна выглядеть драка, буквально бросившись вниз по лестнице.
Латвийские участники съемок, по словам актера, были потрясены увиденным. Однако пример режиссера подействовал: вскоре каскадеры настолько освоились с непривычным стилем, что начали работать с полной отдачей и даже сами просили снять дополнительные дубли. Об этом же рассказывал Чо Ин Сон на пресс-конференции в Сеуле. По его словам, Рю Сын Ван привык самостоятельно показывать актерам практически каждое движение, а латвийскую команду такой подход поначалу удивлял. При этом режиссер не соглашался на менее интенсивное исполнение трюков.
Каскадерскую работу с латвийской стороны обеспечивала команда Wanted Stunt Squad под руководством координатора Артема Григорьева.
Корейские звезды устраивали битвы снежками и готовили друг другу ужины
О жизни актеров в Латвии рассказывали и другие участники фильма. Так, Пак Хэ Джун, известный зрителям по сериалу When Life Gives You Tangerines, в мартовском интервью изданию Aju Press признался, что съемки оставили у него множество приятных воспоминаний.
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По его словам, латвийская зима оказалась не настолько суровой, как многие предполагали. Однако работа на открытом воздухе все же доставляла немало неудобств. Особенно холодно было во время съемок сцены в аэропорту.
Зато в свободное время взрослые актеры позволяли себе вести себя совсем как дети. Когда во время одной из поездок начался сильный снегопад, участники съемочной группы устроили настоящую битву снежками.
Пак Хэ Джун со смехом вспоминал, как люди старше 30 лет бегали по снегу и играли, словно школьники. По его словам, именно такие моменты помогли актерам еще больше сблизиться. Вечерами они вместе ужинали, пили пиво и обсуждали события дня. Постепенно общая жизнь вдали от дома сделала отношения внутри коллектива гораздо более доверительными. Не обошлось и без домашней корейской кухни. Как сообщало The Korea Herald, Чо Ин Сон готовил для коллег тушеную курицу, а Син Се Гён отвечала за жареный рис.
Последняя, кстати, помогала съемочной группе не только как актриса. Благодаря хорошему знанию английского языка она иногда становилась переводчицей между корейскими коллегами и латвийскими специалистами.
Пак Хэ Джун также рассказал, что Пак Чон Мину настолько понравилось время, проведенное в Латвии, что тот даже говорил о желании сюда вернуться.
Режиссер настолько полюбил Кулдигу, что изменил сценарий
Любопытно, что Латвия впечатлила не только актеров, но и самого режиссера. Для съемок Humint создатели фильма около шести месяцев изучали возможные локации, прежде чем окончательно остановились на Латвии. Режиссера привлекли архитектура, зимние пейзажи и возможность воссоздать атмосферу Владивостока.
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Съемки проходили не только в Риге, но и в Кулдиге. Причем этот город настолько понравился Рю Сын Вану, что он решил внести изменения в сценарий, чтобы включить в фильм дополнительные сцены, снятые именно там. Об этом в марте 2025 года сообщало самоуправление Кулдигского края.
Среди выбранных локаций оказались здание Курземского районного суда и гостиница Sīmanis Boutique Hotel. Последний съемочный день корейской команды был запланирован именно в Кулдиге, после чего участники проекта должны были вернуться на родину для работы над отснятым материалом.
Масштабы производства были внушительными. По информации самоуправления, для съемок в Кулдигу направлялась команда примерно из 160 человек с несколькими десятками единиц техники.
В самой Риге съемки затронули улицы Бривибас, Кришьяня Валдемара, Лачплеша, Матиса, бульвар Райня и другие места. На улицах появлялись русскоязычные вывески и декорации, превращавшие латвийскую столицу в российский дальневосточный город.
Фильм уже доступен зрителям по всему миру
Шпионский боевик Humint рассказывает о противостоянии разведчиков Южной и Северной Кореи во Владивостоке. В центре сюжета - расследование преступлений, секретные операции, опасные столкновения и непростые отношения между героями.
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Главные роли исполнили Чо Ин Сон, Пак Чон Мин, Пак Хэ Джун и Син Се Гён. Режиссером выступил Рю Сын Ван, известный по фильмам Escape from Mogadishu, Smugglers и Veteran.
В южнокорейский прокат картина вышла 11 февраля 2026 года, а с 31 марта стала доступна зрителям Netflix по всему миру. Фильм продолжительностью 119 минут предлагает зрителям увидеть знакомые латвийские улицы в неожиданном облике Владивостока.