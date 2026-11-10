Корейские звезды раскрыли закулисье съемок в Латвии: один случай с местными каскадерами удивил даже режиссера

Пак Хэ Джун со смехом вспоминал, как люди старше 30 лет бегали по снегу и играли, словно школьники. По его словам, именно такие моменты помогли актерам еще больше сблизиться. Вечерами они вместе ужинали, пили пиво и обсуждали события дня. Постепенно общая жизнь вдали от дома сделала отношения внутри коллектива гораздо более доверительными. Не обошлось и без домашней корейской кухни. Как сообщало The Korea Herald, Чо Ин Сон готовил для коллег тушеную курицу, а Син Се Гён отвечала за жареный рис.