"Ради меня он готов на все!" Байба Розентале откровенно рассказала о муже и 50 годах совместной жизни
50 лет в браке и любви, которая не угасла с годами. Профессор Байба Розентале рассказала, кто является ее главной опорой и в чем секрет не только долгого брака, но и жизни, наполненной радостью и энергией.
Латвийский врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук, бывший министр здравоохранения Латвии и многолетний руководитель Латвийского центра инфектологии Байба Розентале - энергичная, жизнерадостная женщина, требовательная как к себе, так и к окружающим. Этим летом вместе с мужем она отметила золотую свадьбу - 50 лет совместной жизни. Сначала супруги отправились в Нидерланды, чтобы посетить концерт Андре Рьё в Маастрихте. Затем уже в Латвии муж подготовил для Байбы сюрприз: концерт в Юрмале, фотосессию и прогулку на кораблике по Рижскому каналу и Даугаве. В присутствии самых близких людей супруги еще раз признались друг другу в любви.
"Это было настоящее счастье, ведь я совершенно не знала, что меня ждет", - вспоминает профессор.
Байба признается, что с самого детства была окружена любовью. "Я жила в полной любви, она окружала меня со всех сторон", - говорит она. Родители дали ей не только чувство защищенности, но и уверенность в собственных силах. Особенно близкие отношения у нее были с мамой, чьи жизненные уроки профессор помнит до сих пор. Один из главных принципов - если ты за что-то взялся, это нужно довести до конца. Этому правилу она следовала и в работе, и в воспитании двух дочерей.
Хотя Байба привыкла брать на себя ответственность и принимать непростые решения, ей тоже необходима поддержка.
"Муж - моя надежная опора, психолог и аналитик. Ради меня он готов на все", - признается профессор.
Сама же она старается делать жизнь окружающих лучше - подбадривать, говорить теплые слова и помнить, насколько много для другого человека может значить даже небольшое проявление внимания. Даже после почти 50 лет работы в медицине Байба не собирается останавливаться. "Мой принцип заключается в том, что человек должен работать как можно дольше", - подчеркивает она.
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Профессор убеждена, что активная жизнь дает возможность продолжать учиться, встречаться с людьми и приносить пользу. Она также считает, что ценность человека определяется не занимаемой должностью.
"Уважение завоевывают своим отношением к людям и поступками".
И главное, в чем Байба твердо убеждена: "Мне кажется, мы слишком часто забываем, как много значит простая человечность". Она призывает чаще говорить друг другу добрые слова, поддерживать близких и улыбаться от души.