"Ради меня он готов на все!" Байба Розентале откровенно рассказала о муже и 50 годах совместной жизни

Байба признается, что с самого детства была окружена любовью. "Я жила в полной любви, она окружала меня со всех сторон", - говорит она. Родители дали ей не только чувство защищенности, но и уверенность в собственных силах. Особенно близкие отношения у нее были с мамой, чьи жизненные уроки профессор помнит до сих пор. Один из главных принципов - если ты за что-то взялся, это нужно довести до конца. Этому правилу она следовала и в работе, и в воспитании двух дочерей.