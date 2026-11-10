Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не стоит недооценивать инструкции, особенно если вы уже расписались, что с ними ознакомлены. И уж тем более не стоит их нарушать. Сегодня даже улицу лучше переходить только на зеленый свет.
Телец
Вы сегодня можете всерьез задуматься о смене работы. Но пусть даже вы недовольны всем: местом, где работаете, служебным положением, зарплатой - не надо спешить. Оценивайте свои возможности реально.
Близнецы
Если вы что-то кому-то пообещали, сегодня это обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто. Воздастся сторицей.
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Рак
Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то, чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче - удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и нимало при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.
Лев
Послушайте сегодня, что говорят умные люди - вы нуждаетесь в стимуляции мозговой деятельности.
Дева
Сегодня ваши энергетические ресурсы будут поистине безграничны. Если вы сможете их мобилизовать, вы сможете свернуть парочку гор.
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Весы
Работа, последнее время стала для вас каким-то наваждением. Она никуда от вас не денется, успокойтесь. Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей, желательно поспать.
Скорпион
Сегодня вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка.
Стрелец
Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если сегодня вы безо всякого труда сможете привлечь к делу массу народу. Причем никто даже и не заикнется о том, что у него, дескать, и свои дела есть.
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Козерог
Сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте понапрасну, положитесь на здравый смысл близких.
Водолей
Сегодня надо быть особенно честным во всем и со всеми, особенно с самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда очень уж сильно искушение...
Рыбы
Сегодня вы и ваши поступки будут у всех на устах. В ваших же интересах не натворить ничего особо предосудительного, ибо скрыть это вряд ли удастся.