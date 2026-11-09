Затянувшаяся ссора может закончиться неожиданно! Венера и Марс намечают романтический поворот. Прогноз астролога Иланы Баньке

Еще недавно вам было важно доказать свою правоту. Настолько важно, что даже приятный вечер вдвоем мог закончиться обменом резкими словами, за которым следовало долгое неловкое молчание. Но теперь возникает вопрос: что вы на самом деле приобретаете, если последнее слово остается за вами, а из отношений исчезает все, что раньше приносило радость? Внезапно оказывается, что такая победа уже не кажется стоящей.