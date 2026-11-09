Затянувшаяся ссора может закончиться неожиданно! Венера и Марс намечают романтический поворот. Прогноз астролога Иланы Баньке
Еще вчера вы клялись, что с этим человеком больше невозможно ни о чем договориться. Но сегодня что-то изменилось, и разногласия на время отходят на второй план. Никакого официального примирения, никаких долгих объяснений - только немного неожиданное осознание: человек, который еще вчера действовал вам на нервы, по-прежнему вам нравится... И самое главное - что теперь со всем этим делать?
10 ноября в 8:47 по латвийскому времени Венера в Весах образует секстиль с Марсом во Льве. В астрологии это гармоничное взаимодействие двух планет, связанное с взаимным притяжением, инициативой и возможностью улучшить отношения. Кроме того, Венера приближается к завершению ретроградного движения - уже в субботу, 14 ноября, она развернется в директное движение. Символически это обозначает переход от затянувшихся разногласий к возможности снова стать ближе друг к другу. Поэтому темы отношений, обозначенные этим астрологическим событием, останутся актуальными и в ближайшие дни.
У взаимодействия этих двух планет есть интересная предыстория. 11 октября они образовали напряженный квадрат, который в отношениях связан с недовольством, недостатком внимания, обострением эмоций и ссорами. За неполный месяц было достаточно возможностей обсудить болезненные моменты и пересмотреть свое отношение друг к другу. Теперь, когда планеты образуют гармоничный секстиль, в отношениях намечается более благоприятная атмосфера, вновь пробуждается желание и появляется возможность оставить затянувшиеся разногласия позади.
От ссор до страсти - что можно изменить за месяц?
Еще недавно вам было важно доказать свою правоту. Настолько важно, что даже приятный вечер вдвоем мог закончиться обменом резкими словами, за которым следовало долгое неловкое молчание. Но теперь возникает вопрос: что вы на самом деле приобретаете, если последнее слово остается за вами, а из отношений исчезает все, что раньше приносило радость? Внезапно оказывается, что такая победа уже не кажется стоящей.
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Именно здесь раскрывается значение ретроградной Венеры - она символически побуждает пересмотреть, что вы считаете по-настоящему ценным в отношениях. Если в октябре напряженный аспект Венеры с Марсом обострял задетое самолюбие и желание настоять на своем, то ноябрьская гармония вновь напоминает, почему когда-то этот человек казался вам таким неотразимым.
Для романтики привычных приемов уже недостаточно
Марс во Льве символизирует смелый флирт, увлеченность и желание произвести впечатление. Вам хочется особого внимания, видеть восхищение в глазах другого человека и получать комплименты. Но Венера в Весах придает этой романтической игре неожиданный поворот - оказывается, одного восхищения недостаточно!
И здесь романтика приобретает совершенно другой оттенок. В разговорах появляется игривость и приятное желание удивлять друг друга. Постепенно исчезает привычная сдержанность, а даже в невинных беседах начинают чувствоваться флирт и соблазнительная интрига. Это уже не попытка завоевать внимание, а взаимная игра, в которой обоим хочется участвовать.
Астрологический фон
Венера находится в ретроградном движении в Весах - знаке, которым она управляет. Это побуждает пересмотреть прежние решения в отношениях, заново оценить любовь и личные ценности. Марс во Льве, в свою очередь, связан со страстью, романтической инициативой и смелостью проявлять чувства.
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Секстиль этих планет - гармоничный аспект, который помогает соединить желание близости с готовностью действовать. Однако он не гарантирует, что все разрешится само собой: для благоприятного поворота необходимы инициатива и участие обоих. Общий астрологический фон обозначает актуальные темы, но их личное значение и проявление определяются индивидуальной натальной картой каждого человека.
Далее узнаем, для каких знаков зодиака этот приятный поворот окажется особенно значимым!