Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2026 года для всех знаков зодиака

В финансовых делах полезно придерживаться разумной осторожности. Это подходящее время, чтобы пересмотреть бюджет, разобраться с регулярными платежами и отказаться от ненужных расходов. В отношениях постарайтесь не замыкаться в себе. Если вам не хватает поддержки, скажите об этом прямо. Близкие не всегда могут понять ваши переживания без объяснений. Одинокие Раки могут неожиданно вспомнить о человеке из прошлого, но прежде чем возобновлять общение, стоит разобраться в собственных чувствах.