Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня грань меж сценой и залом сотрется. Вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям. Эту роль надо сыграть наилучшим образом.
Телец
Постарайтесь сегодня быть полезным ну если не для общества, то хотя бы для самого себя. В целом день будет удачным, но жутко скучным. Не ешьте тяжелой пищи.
Близнецы
Говорите людям только то, что они желают слышать. Или не говорите вовсе ничего. Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме.
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Рак
Сегодня мысли ваши будут возвышенны, а планы - далекоидущи. Постарайтесь не придать забвению ни тех, ни других, ибо они представляют собой немалую ценность, и вполне могут пригодиться вам в будущем.
Лев
Если кто-то вас в чем-то обвиняет, то это серьезный повод задуматься. Особенно если обвинения полностью лишены какого бы то ни было основания.
Дева
Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать - мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
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Весы
Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер - общению с людьми, которые понимают вас, и которых понимаете вы, ибо после дня активного отдыха на препирательства сил не останется.
Скорпион
Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.
Стрелец
Сегодня вы будете немного забывчивы. И рассеянны. Из дома лучше одному не выходить - еще заблудитесь.
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Козерог
Время - самая большая драгоценность, а сегодня - особенно. Поэтому постарайтесь расходовать его максимально бережно и расчетливо, особенно с утра.
Водолей
Сегодня вы будете видеть и слышать только то, что хотели бы. Это, конечно, здорово, но к вечеру лучше вернуться в реальный мир.
Рыбы
Сегодняшний день будет настоящим испытанием для вас и для людей, вас окружающих, заодно. Вам, возможно, придется пережить массу противоречивых, но одинаково сильных чувств.