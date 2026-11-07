Трудные времена заканчиваются: три знака зодиака ждут перемены к лучшему

В воскресенье, под влиянием убывающей Луны в Скорпионе, у вас появятся вопросы, но главное - найдутся и ответы. Вы давно пытаетесь понять, почему поступали определенным образом. Правда в том, что за это время вы изменились и выросли, даже если сами этого не замечали. Именно поэтому прежние модели поведения больше вам не подходят. Вы уже не тот человек, каким были раньше, и не обязаны поступать по-старому.