Трудные времена заканчиваются: три знака зодиака ждут перемены к лучшему
Для трех знаков зодиака 8 ноября 2026 года станет временем, когда трудный период наконец начнет подходить к концу. Убывающая Луна в Скорпионе поможет избавиться от накопившегося гнева и переживаний. В воскресенье появится возможность отпустить то, что больше не нужно, и почувствовать огромное облегчение.
В какой-то момент вы можете даже удивиться, почему так долго несли на себе этот груз. Ведь он лишь тянул вас вниз, но вы все никак не решались от него избавиться. Этот день принесет важные осознания, а психологическое напряжение начнет отступать. Иногда для освобождения достаточно всего одного небольшого шага.
Рак
Сейчас период ретроградных планет, а значит, вы много размышляете о прошлом. Оглядываясь на свои прежние поступки, вы понимаете, что многое из того, что раньше казалось естественным, теперь не имеет для вас смысла. Почему вы так поступали? И не повторяете ли вы те же ошибки до сих пор?
В воскресенье, под влиянием убывающей Луны в Скорпионе, у вас появятся вопросы, но главное - найдутся и ответы. Вы давно пытаетесь понять, почему поступали определенным образом. Правда в том, что за это время вы изменились и выросли, даже если сами этого не замечали. Именно поэтому прежние модели поведения больше вам не подходят. Вы уже не тот человек, каким были раньше, и не обязаны поступать по-старому.
Наступает время свободы. Этот день и благоприятное положение Луны напомнят вам, что больше не нужно тратить силы на то, что тяготит и мешает двигаться вперед. Вы сами решаете, что оставить в прошлом, и выбираете свободу. Трудные времена заканчиваются - пусть они больше не возвращаются!
Дева
Вам почти невозможно представить, что трудности, с которыми вы столкнулись, когда-нибудь закончатся. Кажется, будто они стали постоянной частью вашей жизни. Но в воскресенье, под влиянием убывающей Луны в Скорпионе, вы начнете замечать первые признаки того, что тяжелый период остается позади.
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Вы поймете, что ваши дела обстоят гораздо лучше, чем вам казалось. И это станет приятным сюрпризом. Все это время вы жили в состоянии постоянного стресса и ожидания неприятностей, словно заранее готовились к худшему. Но ничего страшного не происходит.
Постепенно вы начинаете верить, что далеко не все в вашей жизни обречено на неудачу. И это действительно так. Сейчас обстоятельства складываются в вашу пользу. Не упускайте этот момент и смело двигайтесь вперед!
Рыбы
Под влиянием убывающей Луны в Скорпионе вы осознаете, что трудный период наконец подходит к концу. И это вполне закономерно: ничто не может продолжаться вечно. Более того, неприятности уже задержались в вашей жизни гораздо дольше, чем следовало.
Вполне возможно, что речь идет о финансовых проблемах и какой-то конкретной заботе, которая отнимала у вас все силы и время. Но теперь с этим покончено, Рыбы. Вы наконец можете выдохнуть, отдохнуть и позволить себе немного расслабиться.
Хорошо, что ничто не длится вечно, даже самые тяжелые времена. Все это отняло у вас слишком много сил, и теперь вы готовы начать новую, более счастливую главу своей жизни. Постепенно все налаживается, а впереди вас ждут приятные перемены.