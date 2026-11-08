Рижане знают этот дом как "Сакта", но его удивительная история началась более 150 лет назад
В Риге есть здания, которые знают почти во всей Латвии, даже если далеко не все знакомы с их историей. Десятилетиями рижане называют это место просто "Сактой". Здесь покупали подарки и духи, отправляли письма, назначали встречи, ходили на выставки и лекции. Это здание также тесно связано с историей Латвии.
Название "Сакта" - лишь одна, причем сравнительно недавняя, страница более чем полуторавековой истории дома. Прежде чем стать одним из самых узнаваемых символов Риги, он был домом семьи Кригеров, позднее - резиденцией немецко-балтийской аристократической династии, центром общественной жизни латышских домовладельцев, местом важных событий становления латвийской государственности, зданием университета, а затем и одним из главных государственных музеев.
Когда город начал выходить за пределы крепостных стен, здесь построили новый дом. Когда Рига превратилась в современный европейский город, здесь открылись кафе и фотоателье. Когда менялись общество и государственный строй, менялись и владельцы здания. Когда создавалось латвийское государство, здесь проходили собрания и формировались учреждения, необходимые для жизни новой страны. Когда Латвия оказалась под советской оккупацией, здание национализировали и приспособили для новых функций. Когда изменилась культура потребления, здесь появился знаменитый магазин "Сакта". А когда истории понадобилось временное пристанище, она вновь вернулась в это здание.