Рижане знают этот дом как "Сакта", но его удивительная история началась более 150 лет назад

Когда город начал выходить за пределы крепостных стен, здесь построили новый дом. Когда Рига превратилась в современный европейский город, здесь открылись кафе и фотоателье. Когда менялись общество и государственный строй, менялись и владельцы здания. Когда создавалось латвийское государство, здесь проходили собрания и формировались учреждения, необходимые для жизни новой страны. Когда Латвия оказалась под советской оккупацией, здание национализировали и приспособили для новых функций. Когда изменилась культура потребления, здесь появился знаменитый магазин "Сакта". А когда истории понадобилось временное пристанище, она вновь вернулась в это здание.