Все хочется сделать самому? Ноябрьское новолуние показывает, что можно упустить. Прогноз астролога Иланы Баньке

На этот раз в центре внимания окажется не только то, чего вы хотите добиться, но и люди, а также возможности, которые помогут воплотить задуманное. Символика Скорпиона подчеркивает вопросы доверия и готовности полагаться на других, а напряженный аспект новолуния с Марсом во Льве акцентирует личную инициативу и желание доказать свои способности.