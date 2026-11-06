Все хочется сделать самому? Ноябрьское новолуние показывает, что можно упустить. Прогноз астролога Иланы Баньке
Кто-то предлагает вам помощь, а вы почти не задумываясь отвечаете: "Спасибо, я сам справлюсь!" А потом пытаетесь придумать, как все успеть. Иногда кажется, что проще взять на себя еще одну обязанность, чем объяснять другому, что и как нужно делать. Но действительно ли всегда все приходится делать самостоятельно?
9 ноября в 9:02 по латвийскому времени наступает новолуние в знаке Скорпиона, открывая новый лунный цикл продолжительностью около 29,5 дня. В астрологии новолуние считается подходящим временем для планирования на ближайший месяц, определения приоритетов и формулирования новых намерений.
На этот раз в центре внимания окажется не только то, чего вы хотите добиться, но и люди, а также возможности, которые помогут воплотить задуманное. Символика Скорпиона подчеркивает вопросы доверия и готовности полагаться на других, а напряженный аспект новолуния с Марсом во Льве акцентирует личную инициативу и желание доказать свои способности.
Новое начало, но не все условия пока известны
Это новолуние наступает в период, когда Меркурий и Венера еще находятся в ретроградном движении. Меркурий в Скорпионе побуждает внимательнее изучать информацию и практические детали, а Венера в Весах обращает внимание на отношения, ценности и взаимную выгоду. Поэтому при планировании новых дел особое значение приобретают подготовка и оценка возможностей для сотрудничества.
Например, вы хотите освоить что-то новое, но не знаете, с чего начать. Знакомый советует поговорить с человеком, у которого уже есть опыт в этой области. Выясняется, что многое гораздо проще, чем казалось сначала. И вам не придется повторять все ошибки, которые кто-то уже совершил до вас.
Ретроградные периоды не означают, что новые дела нужно откладывать, но побуждают не торопиться с важными решениями. Поэтому в новолуние стоит определить цели на следующий месяц и внимательнее выяснить, что понадобится для их достижения.
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Не угрожает ли принятие помощи самостоятельности?
Чем важнее для вас какая-то идея, тем сложнее доверить ее воплощение другим. Вы охотно выслушиваете советы, но, когда приходит время действовать, предпочитаете рассчитывать на собственные силы. А вдруг другой человек все поймет не так? Получится ли результат таким, каким вы его хотите видеть?
Однако сотрудничество не означает, что все должны думать и действовать одинаково. У кого-то есть опыт, которого вам пока не хватает, и порой достаточно одного хорошего предложения, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Кроме того, 10 ноября Венера и Марс образуют благоприятный аспект, подчеркивая возможность сочетать личную инициативу с успешным сотрудничеством.
В новолуние стоит задуматься, в каких ситуациях вы отказываетесь от помощи только потому, что привыкли полагаться на себя. Где вам действительно пригодится участие других, а что лучше сделать самостоятельно. Ведь доверие не означает отказ от собственных замыслов или готовность позволить другим все решать за вас.
Астрологический фон
Новолуние наступает, когда Солнце и Луна соединяются в одном градусе зодиакального круга. В астрологии Солнце символизирует осознанную волю и цели, а Луна - эмоциональные потребности и внутренний мир. Их соединение обозначает начало нового цикла, в котором личные намерения встречаются с внутренней готовностью воплотить их в жизнь. Скорпион - фиксированный знак водной стихии, связанный с эмоциональной глубиной, доверием и способностью разбираться в вопросах, имеющих долговременное значение. Общий астрологический фон обозначает актуальные темы, однако их личное значение и проявления определяются индивидуальной натальной картой каждого человека.
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