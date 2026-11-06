Легенда бодибилдинга Айвар Высоцкис: "В 70 лет я должен выглядеть так, чтобы у судей отвисла челюсть"
Самый известный в Латвии представитель бодибилдинга Айвар Высоцкис начал строить и формировать свое тело 45 лет назад и продолжает делать это до сих пор. В июле следующего года в Италии пройдут очередные соревнования IBFA по бодибилдингу в категориях Mr. Universe и Mr. Europe. Айвар вновь выйдет на сцену, на этот раз уже в возрастной группе 70+.
Мы встречаемся на нынешнем месте работы Айвара - в спортивном клубе FitSpot, где он проводит персональные тренировки и разрабатывает индивидуальные тренировочные программы. Раннее субботнее утро. Я беру в баре двойной эспрессо, но, приглашая меня пройти в тренажерный зал, Айвар просит оставить чашку кофе на столике - таковы правила. Затем с улыбкой добавляет, что спортзал для него - своего рода святилище, а в святилища ведь тоже не заходят с чашкой кофе в руках. И в зале, и в холле клуба выставлено более 150 кубков, завоеванных Айваром на соревнованиях разного уровня. Он так увлеченно рассказывает о бодибилдинге как неотъемлемой части своей жизни, что остается только слушать.
Пусть другие ноют, а я иду дальше!
"Чемпионат Латвии в следующем году пройдет в мае, а в Италию я отправлюсь несколькими месяцами позже. Сосредоточусь на этих соревнованиях, потому что поддерживать наилучшую форму дольше месяца невозможно - может просто не хватить сил. Чтобы добиться нужной формы, приходится три месяца чаще и интенсивнее тренироваться, строго соблюдать специальную диету, а это нелегко. Ведь в бодибилдинге все не так, как, например, в легкой атлетике, где судьи видят, кто первым пробежал дистанцию или дальше всех прыгнул. Когда я выхожу на соревнования, особенно за границей, я должен выглядеть так, чтобы у судей отвисла челюсть. Если буду просто похож на остальных, о месте на пьедестале можно не мечтать. Есть разные нюансы, из-за которых судьи могут занизить или, наоборот, завысить оценку. К тому же они обычно отдают предпочтение спортсменам из своей страны - примерно так же, как в художественной гимнастике и фигурном катании. Это несправедливо? А где вообще есть справедливость - в спорте или в жизни? (Улыбается.)
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И хотя, кажется, я единственный в странах Балтии такой старый дедушка, чья физическая форма по-прежнему позволяет выступать на международных соревнованиях по бодибилдингу, признаю: она не всегда настолько хороша, чтобы меня признали лучшим среди европейских и мировых мастеров построения собственного тела. Сейчас межсезонье, и моя форма на самом низком уровне - я не такой рельефный, как тогда, когда выхожу на сцену. Поэтому, если сейчас кто-то говорит, что я отлично выгляжу, мне кажется, что надо мной смеются. Конечно, постоянно поддерживать форму чертовски трудно, но и жить вообще-то нелегко! И хотя я не религиозный человек, считаю, что не сам придумал этот путь. Мне он дан, мне суждено по нему идти".
Бодибилдингом Айвар начал заниматься в 1982 году. Это было советское время, и такой вид спорта находился под запретом - вероятно, потому, что считался слишком американским, западным занятием, да еще и предполагал демонстрацию собственного тела. Тем не менее энтузиасты были.
"Я начал тренироваться в 24 года. Сначала хотел увеличить мышечную массу. Потом постепенно научился придавать мышцам гармоничные и красивые формы - не зря бодибилдеров сравнивают со скульпторами, только материал, с которым они работают, - собственное тело. Я уже был довольно взрослым для того, чтобы чего-то добиться, поэтому требовалось немало упрямства и желания доказать себе и другим, на что я способен. Но этого мне хватало тогда и хватает сейчас. Поэтому, встречаясь со своими ровесниками, я порой чувствую себя неловко, каким-то чудаком. Другие рассказывают о проблемах со здоровьем, а я - о соревнованиях и подготовке к ним".
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Айвар признает, что у него тоже есть кое-какие проблемы, но он не любит ими хвастаться и жаловаться, а просто продолжает работать. Он допускает, что, если бы не тренировался, возможно, уже совсем развалился бы.
"Я занимаюсь спортом с шести-семи лет, и мое тело настолько привыкло к физическим нагрузкам, что уже не может без них".
Один поднимает бокалы, другой - железо
До пятнадцати лет Айвар играл в хоккей. Он до сих пор помнит, как однажды команду должны были отправить на турнир в Череповец, но его не взяли, заменив сыном какого-то чиновника. "Я знал, что играю лучше него, и был страшно обижен. Поэтому, когда один приятель предложил мне заниматься боксом, я согласился".
Некоторое время он тренировался в обоих видах спорта, а в школе успел даже потанцевать народные танцы. Но невозможно же разрываться во все стороны. Нужно было решить, в чем удастся добиться большего, и полностью сосредоточиться на этом. "Я выбрал бокс, потому что меня считали довольно талантливым. Продолжал заниматься им и в армии, а за успехи даже получил отпуск домой".
Однако все сложилось так, что боксерская карьера Айвара затормозилась. Именно тогда он встретил старого друга, который рассказал ему о бодибилдинге и Шварценеггере. Так Айвар и оказался в спортзале, наполненном запахом пота, где из каждого угла доносились кряхтение и тяжелое дыхание.
"Выглядело это не слишком привлекательно, но я все же начал туда ходить. Уже после пяти тренировок почувствовал изменения в мышцах, и для спортивного парня это стало мощным стимулом. Вскоре я принял участие в первых соревнованиях и сразу занял второе место. Так все и пошло. Пока ровесники сидели в кафе и поднимали бокалы, я поднимал железо. Время от времени я тоже выпивал, но это меня не увлекало".
Айвар вспоминает 1983 год. Дома проходило какое-то мероприятие. Видимо, он был уже достаточно навеселе, потому что, когда его спросили, как идут тренировки по бодибилдингу, он ударил себя в грудь и заявил: "Вот увидите, обо мне еще будет говорить весь мир!"
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"Через пятнадцать лет, когда я впервые стал чемпионом Европы, обо мне действительно начали говорить. Это произошло в 1998 году, мне тогда уже был 41 год. По сути, свою спортивную карьеру я начал тогда, когда другие ее заканчивают. Поэтому меня раздражают люди, которые приходят в спортзал, за пару лет накачиваются, принимают какие-то препараты, делают уколы и хотят стать чемпионами мира. Но так не бывает. Если хочешь чего-то добиться в бодибилдинге, нужно терпеливо и тщательно тренировать каждую мышцу, чтобы при напряжении все они выглядели пропорционально и красиво. И чтобы гармоничным было тело в целом.
Даже я, когда начал участвовать в чемпионатах, порой ошибался, оценивая соперников. Заходит в зал здоровенный шкаф, и я думаю: чемпион! Но нет. Потом появляется вроде бы невзрачный старичок, но стоит ему раздеться - и он сразу кажется в два-три раза крупнее. Каждая мышца плеча, бицепс словно выточены резцом, то же самое с мышцами ног. Чтобы достичь такого уровня, действительно нужно работать как скульптор".
Результата нужно дождаться
Сложнее всего Айвару было развить мышцы ног, тогда как верхняя часть тела росла легче. Поэтому на тренировках он заставлял себя уделять особое внимание ногам, но это давалось нелегко. К тому же верхняя часть тела перестала расти, а ноги стали немного крупнее, поэтому пришлось заново выравнивать пропорции всего тела. И это снова потребовало времени, упорного труда и терпения.
"Поэтому те, кто хочет увидеть результат немедленно, не выдерживают. Не получается привлечь деньги, рассчитать расходы, начинается стресс - и они исчезают. Только я по-прежнему путаюсь под ногами у молодых энтузиастов". (Улыбается.)
Чемпион по бодибилдингу заметил, что сегодня часто можно увидеть молодых людей с накачанной верхней частью тела, а внизу... куриные ножки. "Выглядит это нелепо".
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"Я не против протеиновых коктейлей и пищевых добавок. Если не перебарщивать, все нормально. Я и сам пью протеин - это ведь белок. Возможно, я был первым в Латвии, кто начал его употреблять: родственники из Германии присылали мне протеин еще в 1983 году.
А вот употребление допинга я не признаю. Введение синтола в мышцы - вообще идиотизм, который дискредитирует наш вид спорта. Обладатель таких раздутых мышц хорошо смотрелся бы на обложке журнала, но в обычной жизни, возможно, даже не смог бы подняться по лестнице в наш клуб, потому что синтол не дает мышцам силы. Но дело даже не в лестнице. Если у человека непропорционально раздуты мышцы плеч и бицепсы, как он сможет вытереть себе задницу? Я говорю совершенно серьезно. То же самое касается тех, кто чрезмерно накачивает верхнюю часть тела в спортзале. Если переборщить, ничего хорошего в этом нет. Да и красиво это не выглядит. Поэтому хорошо, что сейчас такая мода в мире теряет популярность".
Тут Айвар прерывает рассказ и удивляется, что у него вдруг появился насморк. Затем предполагает, что это, наверное, от волнения, ведь интервью он дает не каждый день. "Я до сих пор волнуюсь каждый раз, когда на соревнованиях нужно выйти на сцену".
Я хотел и до сих пор хочу доказать себе, на что способен!
Сравнивая времена, когда Айвар увлекся бодибилдингом, с сегодняшним днем, он отмечает, что сейчас этим видом спорта на любительском уровне занимается очень много людей, а он был первым профессиональным бодибилдером в Латвии.
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"Это означает, что я сам привлекаю спонсоров и могу не заниматься другой работой. Но все не так просто - рекламный рынок у нас такой, какой есть. Конечно, у меня есть люди, которые меня поддерживают, и я им благодарен: без финансовой помощи я не смог бы ездить на соревнования. Однажды я попытался подсчитать, сколько тысяч вложил в себя, и получилось триста-четыреста тысяч. На эти деньги можно было бы построить пару домов, а я до сих пор живу в обычной квартире и работаю в спортивном центре".
Зато Айвар стал первым человеком из Восточной Европы, которого в 2000 году пригласили на соревнования Masters Olympia в США. Тогда он занял седьмое место, в 2001 году - десятое, а в 2002-м оказался примерно на двадцатом.
"И знаешь почему? Нет? Я тоже не знаю! (Смеется.) Но у меня есть своя версия. После того как в 2001 году в результате теракта в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы, американские судьи - и не совсем по собственной воле - стали явно отдавать предпочтение своим спортсменам. Я только никак не могу понять, на каком основании политики могут вмешиваться в спортивную жизнь и влиять на оценки спортсменов! Это вопиющая наглость, мания величия высшей степени!"
Айвар один раз становился чемпионом мира, восемь раз - вице-чемпионом, а также завоевал множество других титулов. Какие чувства он испытывал, стоя на высшей ступени пьедестала в качестве чемпиона мира?
"Звучит гимн Латвии, зрители в зале встают, и я вижу, как они начинают искать на карте, где находится такая страна - Латвия. Вот тогда я действительно был окрылен и гордился и Латвией, и собой! На высшей ступени пьедестала стоял я - человек, который два года не мог позволить себе купить жене новые сапоги, а не американец, который благодаря спонсорским деньгам может жить припеваючи и полностью посвящать себя тренировкам".
Айвар не отрицает, что переживал и спортивный кризис, когда был готов отказаться от бодибилдинга и жить как обычный человек, не отказывая себе в земных удовольствиях.
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"Угадай, сколько это продолжалось! Десять минут! (Смеется.) Потому что, если бы я действительно решил уйти из спорта, мне сразу пришлось бы записываться в очередь в крематорий. Как я уже говорил, мое тело больше не может без тренировок. И еще: есть большая разница между людьми, которые любят себя в бодибилдинге, и теми, кто любит сам бодибилдинг. Для меня отказаться от него было бы все равно что отрезать ногу, которая начала немного хромать. Поэтому я иду, борюсь, продолжаю доказывать себе, на что способен. Если кто-то упрекнет меня в том, что я постоянно хочу самоутверждаться, отвечу: да, хочу!"
Даже с подарка нужно вытирать пыль
В восточных религиях тело считают храмом, в котором живет душа, поэтому относиться к нему нужно с уважением и любовью, заботиться о нем. По сути, Айвар поступает именно так всю сознательную жизнь. Особо не издевался над своим телом - скорее, даже наоборот. Готовясь к сезону, он соблюдает строгую диету: три месяца питается вареными яйцами, отварным в воде мясом птицы без кожи или телятиной, овощами, рисом и нежирной рыбой. Отказывается от сахара, сладостей и соли, чтобы уменьшить содержание жира в организме.
"Я был настолько безжалостен к себе, что в этот период дополнительно нагружал тело серьезными физическими нагрузками. Как бы то ни было, пока мой храм достаточно крепок, и душа в нем чувствует себя вполне хорошо - видимо, они смирились с моим образом жизни. (Улыбается.)
Когда вижу людей, которым достаточно одного взгляда, чтобы понять, что они не заботятся о своем теле, мне хочется спросить: почему они так себя не уважают? Человек может жить в доме, похожем на мусорную свалку: горы грязной посуды, немытые полы, повсюду разбросана чистая и грязная одежда. Но разве можно хорошо себя чувствовать в таком доме? Я этого не понимаю. Примерно такая же картина царит внутри человека, который не уважает собственное тело. И тогда возникает вопрос: как в нем может чувствовать себя душа?
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Иногда говорят, что нужно любить свое тело таким, каким его создал Бог. Но даже с подарка нужно вытирать пыль. Бог будет этому рад. Если не можешь сделать даже этого, значит, ты ленивый".
Айвар убежден, что новые технологии делают людей еще более ленивыми. Нажми кнопку - и машины все сделают за тебя, позвони - и все необходимое доставят домой. По его мнению, польза от этого есть только тем, кто из-за состояния здоровья сам не может справиться с повседневными делами. Для остальных - никакой.
"В своих взглядах я вообще старомоден. До сих пор ношу в кошельке наличные, потому что в неожиданной ситуации они позволяют хоть где-нибудь что-нибудь купить. Так же до сих пор езжу без навигатора и никак не могу понять тех, кто без него уже не ориентируется, не знает ни районов города, ни улиц. Что уж говорить о тех, кто не может найти дверь, чтобы выйти из спортзала, не заглянув в телефон!
Когда спрашиваешь такого человека о его мнении, он извиняется: подождите, пожалуйста, минутку! Потом торопливо заглядывает в телефон, пересказывает то, что сказал искусственный интеллект, и сам себе кажется таким умным... Жалкое зрелище. Но что он будет делать, если телефон потеряется или разрядится? Ладно, хватит об этом, а то я еще скажу что-нибудь некрасивое".
Самое высокое, куда я забирался, - табуретка и пьедестал
Иногда, читая или слыша о безумных поступках, которые люди совершали в течение жизни, Айвар задумывается, что такого безумного сделал сам. Единственное, что приходит ему в голову, - он прожил с одной женщиной более 50 лет. 5 марта этого года супруги отметили золотую свадьбу. Все эти годы Байба была для Айвара и надежной опорой, и крепостью.
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"С Байбой я знаком с 1967 года, с десяти лет. Летом ее родители снимали комнату в Юрмале по соседству с моими. Оказалось, что и в Риге мы жили неподалеку, а наши родственники лежат на одних и тех же кладбищах - в Саркандаугаве. Только раньше мы никогда не встречались".
Во время первой встречи Байба зачем-то забросила хулахуп на сарай, а Айвар не смог забраться за ним, потому что боялся высоты.
"Я никогда не поднимался выше табуретки и пьедестала. (Смеется.) Хотя тут нет ничего смешного: я боюсь выходить на балкон третьего или четвертого этажа и смотреть вниз. Возникает странное ощущение, будто я сейчас прыгну, полечу и улечу..."
Айварс и Байба вырастили двоих детей - сына Яниса и дочь Агнесе. Поскольку дети появились в семье, когда супруги были еще молодыми, теперь у них уже и взрослые внуки: Кристерсу 25 лет, а Кристиане на год больше.
"Не верится, если посмотреть на меня? Когда мы с внучкой идем по морскому берегу и она зовет: "Дедушка, дедушка!", люди оглядываются, пытаясь понять, где же этот дедушка. Поэтому я прошу внуков повременить с правнуками, иначе ситуация может стать еще забавнее".
Однажды Айвару и во сне довелось пережить настоящее безумство. Во время диеты ему приснилось, что он ест беляш, и он чувствовал, как жир стекает по губам. Затем проснулся в холодном поту: даже в межсезонье он не позволяет себе съесть ничего подобного. А вот хлеб и картошку - да. Иногда может побаловать себя чем-нибудь вкусным: съесть сладость или выпить бокал пива.
"Только в те периоды, когда я могу себе это позволить, организм уже и не требует таких продуктов. Сейчас я себя к этому не приучаю, потому что прекрасно знаю: чем больше наберу вес, тем больше придется работать, чтобы его сбросить. А я ленивый! (Смеется.)
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Для сведения: если неправильно питаться, можно сколько угодно усердно тренироваться, но результата не будет. А вот во время диеты, когда отварное в воде куриное филе уже так надоело, что кажется, будто ешь вареную подошву, организм отчаянно требует вкусненького. Особенно когда видишь, как другие едят мороженое, или чувствуешь запах тушеного мяса, жареной рыбы или картошки, которую готовят соседи. Поэтому спасибо моей семье за поддержку: когда я соблюдаю диету, жена и дети тоже ее придерживаются, только не настолько строгую".
Хотя Айвар уже около тридцати лет ничего не добавляет в еду из сахара, а соли не употребляет примерно сорок лет, он не так уж сильно себя мучает. Ведь помидор или огурец с простым ржаным хлебом - это очень вкусно! Только приучить вкусовые рецепторы к натуральным вкусам непросто: требуется время. И нужно перестать внушать себе, что белый хлеб с маслом и помидором намного вкуснее. Ведь все у нас в голове.
"Именно поэтому в одинаковых обстоятельствах один человек может чувствовать себя счастливым, а другой - несчастным. Нужно позитивно смотреть на себя, жизнь и будущее. Умно сказано, правда? Кстати, когда человек впервые приходит в спортзал, ему прежде всего нужно привести в порядок голову, и только потом браться за тело. Ведь нет смысла заливать чистую воду в грязную трубу".
Никогда не поздно
Айвару почти не знакомы моменты, когда он ничего не делает. Ведь размышления, оценка и анализ возможностей, мечты и постановка целей, которые из них вытекают, - это тоже деятельность. Возможно, не все задуманные цели удается достичь, но по крайней мере он приближается к ним, а уже пройденный путь сам по себе является большим достижением.
"Моя ближайшая цель - выступление в Италии, и я верю, что оно будет успешным, потому что то, во что не веришь, не сбывается. Журналисты спрашивали меня, как долго я еще собираюсь выступать. Я отвечал вопросом на вопрос: а вы спрашиваете кого-нибудь, как долго он собирается жить?"
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Иногда Айвар задумывается, чего он боится. И сам себе отвечает: наверное, только ощущения, что кто-то просит о помощи, а он не в силах помочь.
"Хоть стулья ломай, но не могу! Особенно часто это чувство возникает, когда я думаю о семье. Ведь она для меня важнее всего. Все остальное - более или менее пустяки, о которых лучше промолчать, усмехнуться или посмеяться. Знаешь, что меня больше всего смешит? Дебаты кандидатов в депутаты. Поскольку мне не хватает витамина С, то теперь, до 3 октября, я смогу его накопить - вечера юмора мне обеспечены".
Идею пожилой женщины, вышедшей на пенсию и решившей начать тренироваться в спортзале, потому что наконец появилось время, Айварс шуткой бы не счел. Он подчеркивает, что никогда не поздно работать над собой. Конечно, чемпионкой мира она не станет, хотя бодибилдинг - настолько демократичный вид спорта, что заниматься им и добиваться хороших результатов можно даже в преклонном возрасте. Пример - он сам.
Айвар рассказывает, что в Америке были женщины, которые начали тренироваться в 50 лет, а после 36 лет занятий выступали в категории 80+ и побеждали соперниц, занимавшихся бодибилдингом с юности.
"Значит, если есть желание и хорошие генетические данные, все возможно. Главное - воля и вера в себя. Ведь если сам себе не внушишь, что уже слишком поздно, то никогда и не будет поздно".