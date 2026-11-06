Легенда бодибилдинга Айвар Высоцкис: "В 70 лет я должен выглядеть так, чтобы у судей отвисла челюсть"

"Чемпионат Латвии в следующем году пройдет в мае, а в Италию я отправлюсь несколькими месяцами позже. Сосредоточусь на этих соревнованиях, потому что поддерживать наилучшую форму дольше месяца невозможно - может просто не хватить сил. Чтобы добиться нужной формы, приходится три месяца чаще и интенсивнее тренироваться, строго соблюдать специальную диету, а это нелегко. Ведь в бодибилдинге все не так, как, например, в легкой атлетике, где судьи видят, кто первым пробежал дистанцию или дальше всех прыгнул. Когда я выхожу на соревнования, особенно за границей, я должен выглядеть так, чтобы у судей отвисла челюсть. Если буду просто похож на остальных, о месте на пьедестале можно не мечтать. Есть разные нюансы, из-за которых судьи могут занизить или, наоборот, завысить оценку. К тому же они обычно отдают предпочтение спортсменам из своей страны - примерно так же, как в художественной гимнастике и фигурном катании. Это несправедливо? А где вообще есть справедливость - в спорте или в жизни? (Улыбается.)