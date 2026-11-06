Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы сегодня вполне можете стать вдохновителем всевозможных изменений. Будьте осмотрительны, излагая очередную блистательную идею, слишком велика вероятность, что ее воплотят в жизнь без вашего ведома.
Телец
Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.
Близнецы
Будьте сегодня поосторожнее с шутками. Вас могут не понять, причем дело отнюдь не в отсутствии чувства юмора у собеседника, а в туманности и двусмысленности ваших замечаний.
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Рак
Если те, кто вас окружает, забыли правила честной игры, лучшее, что вы можете сделать - это умыть руки. Удалитесь на время, пребывая в надежде на то, что они одумаются.
Лев
Там, где царят эмоции, логика не властна. Спонтанность чьих-то решений сегодня может здорово поломать вам планы. Будьте внимательны, выбирая человека, на которого собираетесь понадеяться.
Дева
Развлекитесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Порешайте хором кроссворд, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большего удовольствия.
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Весы
Будьте готовы отвечать за свои действия. Сегодня вам наверняка придется этим заниматься.
Скорпион
Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.
Стрелец
Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья.
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Козерог
Сегодня вы будете очень нужны своим близким, как семье, так и друзьям. Не то, чтобы вы были им не нужны в другие дни, просто нынче вам дадут это понять. Постарайтесь оправдать их ожидания.
Водолей
Сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружить себя людьми, чьего влияния не стоит опасаться.
Рыбы
Сегодня вы испытаете двойственные чувства. С одной стороны вас будет манить возможность расслабиться, с другой - толкать в бок чувство долга. Кто же победит?