3 знака зодиака, жизнь которых станет намного счастливее в ближайшее время
Убывающая Луна в Весах принесет трем знакам зодиака ощущение легкости и внутренней свободы. В пятницу им будет проще отпустить прошлое, не обращать внимания на мелкие неприятности и наслаждаться жизнью.
Близнецы
Близнецы, пришло время почувствовать радость, которая всегда была рядом, но которую вы никак не могли в полной мере ощутить. Вы от природы жизнерадостный человек, однако порой вам трудно убедить себя в этом. Но в пятницу игнорировать хорошее настроение будет невозможно.
Во время убывающей Луны в Весах вы не станете относиться ко всему так серьезно, как обычно. Напротив, вокруг будет столько легкости и веселья, что вы будете улыбаться и смеяться на протяжении всего дня. А ведь не зря говорят, что смех - лучшее лекарство.
Именно мелочи могут сделать день удачным или испортить его. 6 ноября приятных мелочей будет предостаточно, и вы не сможете сдержать улыбку. Радость будет повсюду, и вы это почувствуете!
Весы
Весы, есть веская причина, по которой в пятницу вы будете чувствовать себя такими счастливыми. Вы наконец перестанете винить себя за ситуацию, которой, возможно, придавали слишком большое значение. В пятницу она уже не покажется вам такой важной. И уж точно не стоит из-за нее себя корить.
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Приятно осознавать, что можно простить себя. Во время убывающей Луны в вашем знаке подобное происходит особенно легко. Вы наслаждаетесь настоящим, а не зацикливаетесь на прошлом, и это многое меняет.
6 ноября вам покажется, будто вы устроили себе небольшой отпуск, даже если останетесь дома. Вы поймете, что слишком строги к себе. Стоит отпустить все переживания - и останется только радость. Позвольте себе наслаждаться жизнью!
Стрелец
Стрельцы, вы ни на секунду не усомнитесь в том, что этот день особенный. Более того, радость буквально будет витать в воздухе. Вы почувствуете ее всем своим существом. Во время убывающей Луны в Весах вы ощутите единение с окружающим миром. Вы проснетесь в прекрасном настроении, и дальше день будет только лучше.
В пятницу ничто не будет действовать вам на нервы, а это само по себе похоже на отпуск в Карибском море. Вы сможете делать то, что хотите, не беспокоясь о мнении окружающих. Появится возможность творить и выражать себя. Что может быть лучше?
Именно уравновешивающая энергия Весов поможет вам взглянуть на все происходящее по-новому. 6 ноября вы поймете, что быть счастливым вполне возможно. И если у вас есть такой выбор, вы всегда его сделаете.