Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вы играете на бирже, то это ваш день. Если нет, и разного рода спекуляции не являются вашей профессией, постарайтесь воздержаться от манипулирования финансами.
Телец
Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто, посему, во избежание каких бы то ни было последствий, от острословия придется отказаться.
Близнецы
Сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов.
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Рак
Вы спорщик? Если да, то это - ваш день. Ваши пассажи будут бесконечно элегантны, весьма впечатляющи и аксиоматичны по сути. Даже если вы будете ошибаться во всем, этого никто не заметит.
Лев
Оптимизм - вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих - выдернут из розетки.
Дева
Почувствуйте себя хозяином вселенной. Сегодня у вас будут на то все основания. Войдя как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную вселенную в порядок.
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Весы
Друзья, соседи, родственники - сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку, и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее.
Скорпион
Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть, что сказать - произнесите это вслух. В противном случае, с вашим мнением могут перестать считаться надолго.
Стрелец
Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих, возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.
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Козерог
Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня - это переждать, экономя силы. Можно конечно попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
Водолей
Не стоит подливать масла в огонь, как бы вам ни хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
Рыбы
Сегодня вы обнаружите что-то забытое. Возможно, это будет какая-то вещица, потерянная вами много лет назад, может быть, в вас проснется давно увядшее чувство, но нельзя исключать и возможности, что вы найдете клад.