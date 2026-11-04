Удача сама идет в руки: четыре знака зодиака окажутся в нужное время в нужном месте

В вашем окружении есть человек, который сильно отличается от вас. Именно поэтому он замечает то, что ускользает от вашего внимания. Его взгляд на ситуацию может оказаться особенно полезным, если вы ищете решение проблемы, но самостоятельно найти его пока не получается.