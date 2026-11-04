10 небанальных сериалов для атмосферных ноябрьских вечеров

В маленьком французском городке, окруженном горами и лесами, происходит совершенно необъяснимое событие. Домой начинают возвращаться люди, которые умерли несколько лет назад. Они выглядят точно так же, как в день своей смерти, ничего не помнят о случившемся и искренне не понимают, почему родственники смотрят на них с ужасом.