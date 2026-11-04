Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать.
Телец
Постарайтесь быть попроще сегодня, тогда, возможно, вас поймут. Вы нынче будете мыслить столь сложными категориями и изъясняться столь высокоучеными словесами, что нормальный человек и с поллитрой не разберется.
Близнецы
Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.
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Рак
Возможно, вам предстоит довольно длительная поездка. Будьте готовы быстро собрать чемодан.
Лев
Сегодня вы можете позволить себе пойти на риск, но только на оправданный. Однако, стоит иметь в виду, что, продемонстрировав свою решительность, вы завоюете положение лидера, хотите вы того, или нет.
Дева
Сегодня вам придется популярно объяснять окружающим довольно сложные и, по всей вероятности, просто недоступные им вещи. Если хоть один поймет - считайте себя героем.
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Весы
Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
Скорпион
Сегодняшний день может оказаться довольно беспокойным, однако результат оправдает затраченные на его получение усилия. Главное - не позволять себе думать, что что-то может не получиться.
Стрелец
Сегодня вам будут необходимы возвышенные эмоции, глубокие и с легким оттенком печали. Достичь таковых поможет прием внутрь большого количества классической музыки и литературы.
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Козерог
Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно - это будет шумная вечеринка, может быть - что-либо иное. Если вы не хотите, или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости - вы же не актер.
Водолей
Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко. Сегодня вам слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике. А вокруг пчелы... И вниз, между прочим, падать больно...
Рыбы
Сегодняшний день должен быть довольно удачным, единственная опасность вашему благополучию - ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть.