Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня некое действие, вами задуманное, обернется довольно неожиданным результатам, который, однако нельзя будет назвать неудачным. Приготовьтесь к сюрпризам.
Телец
Трудно, конечно оставаться оптимистом, стоя на распутье. Но судьба к вам не так уж неблагосклонна. Сегодня вам здорово помогут друзья.
Близнецы
Чем попусту растрачивать энергию на эмоции, тем самым повышая энтропию вселенной, что, как известно, ни к чему хорошему привести не может, ибо приближает ее к состоянию тепловой смерти, займитесь домашними делами.
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Рак
Свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам сегодня будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы - их будет немного.
Лев
Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно, это лишит ее своеобразного обаяния, ей присущего. Кроме того, это все равно не в ваших силах.
Дева
Вас, похоже, собираются надуть. Хотя, возможно, что это окажется невинным дружеским розыгрышем.
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Весы
Не сдавайтесь - вы находитесь уже на самом пороге. Нужно только не побоятся войти.
Скорпион
Сегодня к вам могут неожиданно вернуться старые и, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо - не нам судить. А хорошая встряска вам как раз была просто необходима.
Стрелец
Сегодня у вас может появиться впечатление, что окружающие поголовно впали в детство. Единственное, что в такой ситуации можно сделать - это присоединиться к ним.
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Козерог
Друзья сегодня подскажут вам крайне интересную мысль, вам остается только правильно ее расслышать и немедленно воплотить в жизнь.
Водолей
Сегодня вы станете поистине невыносимым собеседником, если не пожелаете умерить свое самомнение. Окружающих обычно здорово раздражает, когда кто-то постоянно дает им понять, что знает все лучше всех.
Рыбы
Ваш неуемный оптимизм послужит сегодня причиной того, что вы взвалите на себя непосильный груз, и, как это ни странно, дотащите его по назначению. Но надорветесь.