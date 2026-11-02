После долгого периода печали наступит облегчение: три знака зодиака ждут перемены

Когда с души спадет груз ненужной печали, вы постепенно почувствуете, как этот астрологический период помогает вам исцелиться, обрести новые силы и взглянуть на жизнь по-другому. Сегодня очень хороший день, и это только начало. Все налаживается, и у вас есть так много поводов для благодарности. Доверьтесь этому чувству.