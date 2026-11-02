После долгого периода печали наступит облегчение: три знака зодиака ждут перемены
Для трех знаков зодиака 3 ноября закончится период грусти. Давление, которое вы ощущали в последнее время, наконец ослабнет. Тяжелые переживания, долго сопровождавшие нас, станут менее болезненными, а справляться с ними будет гораздо легче.
Телец
Впервые за долгое время вы почувствуете прилив надежды, который, кажется, повлияет практически на все, что вы делаете. А главное - исчезнет привычная грусть. Вы проснетесь 2 ноября и вдруг поймете, что ее больше нет. Словно по волшебству!
Под влиянием убывающей Луны во вторник вам больше не захочется поддерживать видимость благополучия. Это перестанет казаться искренним. Вы будете готовы оставаться собой, а значит, начнете привлекать в свою жизнь нужных людей и благоприятные возможности.
Возможно, раньше вы просто привыкли грустить, и печаль даже стала частью вашей личности. Но теперь все изменится. Убывающая Луна поможет вам снова почувствовать себя счастливее и обрести готовность двигаться дальше. Именно это и произойдет, Телец. Все складывается хорошо.
Лев
Сейчас вы чувствуете радость от самой жизни и от того, что наконец смогли оставить позади все, что так долго причиняло вам боль. Оказывается, вы действительно способны преодолеть любые трудности, Лев. Вы и сами это подозревали.
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Во время убывающей Луны в Деве темные силы ослабнут и отступят туда, где больше не смогут вас тревожить. Теперь вы свободны быть собой.
Когда с души спадет груз ненужной печали, вы постепенно почувствуете, как этот астрологический период помогает вам исцелиться, обрести новые силы и взглянуть на жизнь по-другому. Сегодня очень хороший день, и это только начало. Все налаживается, и у вас есть так много поводов для благодарности. Доверьтесь этому чувству.
Рыбы
Забавно, но, проснувшись этим утром, вы почувствуете, будто что-то изменилось. Вам станет легче, Рыбы, хотя вы и не сразу поймете почему.
Дело в том, что под влиянием убывающей Луны в Деве 3 ноября вы наконец сможете исцелиться от прошлых переживаний. Прошлое официально останется позади, и вы сможете двигаться дальше.
Это чувство будет настолько отчетливым, что вас охватит радость. Вы поймете, что уже совсем не тот человек, каким были еще вчера. К вам вновь вернутся вдохновение и творческая энергия. Вы давно ждали этого момента. И вот он настал!