От небольшой станции XIX века до Rail Baltica: как менялся главный железнодорожный вокзал Риги

К середине XX века старый вокзал уже не отвечал требованиям времени. В 1957 году утвердили новый проект реконструкции, и рядом с историческим зданием начали возводить современный по тогдашним меркам комплекс из стекла и бетона. Новое здание открылось в 1960 году, однако работы продолжались и в следующие годы. Старый вокзал, который долгие десятилетия был привычной частью городского пейзажа, снесли в 1965 году.