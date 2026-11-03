От небольшой станции XIX века до Rail Baltica: как менялся главный железнодорожный вокзал Риги
Сегодня Рижский центральный вокзал снова переживает масштабную перестройку. Но мало кто помнит, что еще чуть более 60 лет назад он выглядел совершенно иначе - с историческим зданием, башней и совсем другой привокзальной площадью.
Рижский центральный железнодорожный вокзал сегодня уже и не представить без здания с большими часами и торгового центра Origo. Однако история главной железнодорожной станции города началась задолго до появления этого комплекса - еще в середине XIX века.
Строительство первой рижской железнодорожной станции началось в 1858 году, а в 1861-м она приняла первых пассажиров. Вокзал был связан с открытием линии Рига - Динабург (нынешний Даугавпилс), которая дала столице Латвии железнодорожное сообщение с другими крупными городами Российской империи. Первоначально это было сравнительно небольшое двухэтажное каменное здание, спроектированное архитектором Иоганном Фельско.
Вскоре железнодорожное сообщение стало развиваться, пассажиров и поездов становилось все больше, и старого здания уже не хватало. В 1884-1885 годах вокзал расширили по проекту архитектора Генриха Шееля: к нему пристроили боковые корпуса, а помещения для ожидающих поездов пассажиров стали удобнее. В последующие десятилетия станция продолжала играть важную роль в жизни города, а ее территория постепенно менялась вместе с развитием железнодорожной сети.
В начале XX века возникла необходимость в более масштабной перестройке железнодорожного узла. Работы затронули не только само здание, но и пути, платформы и подходы к станции. В 1910-х годах начали создавать приподнятые железнодорожные насыпи и путепроводы, чтобы отделить движение поездов от уличного движения. Однако полностью реализовать все планы помешали исторические события и войны.
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К середине XX века старый вокзал уже не отвечал требованиям времени. В 1957 году утвердили новый проект реконструкции, и рядом с историческим зданием начали возводить современный по тогдашним меркам комплекс из стекла и бетона. Новое здание открылось в 1960 году, однако работы продолжались и в следующие годы. Старый вокзал, который долгие десятилетия был привычной частью городского пейзажа, снесли в 1965 году.
На фотографии запечатлена Рига летом 1964 года - историческое здание еще стоит, хотя его уже совсем скоро должны были убрать. Рядом видны строительный кран, троллейбусы и автомобили той эпохи. А высокая башня с часами, ставшая одной из узнаваемых деталей нового вокзального комплекса, уже возвышается над городом: часы на ней начали работать 30 апреля 1964 года.
Позже вокзал еще не раз обновляли. В начале 2000-х годов его реконструировали, а к комплексу пристроили торговый центр Origo. Теперь же станция вновь меняет облик в рамках проекта Rail Baltica. Если планы удастся реализовать, Рига получит обновленный железнодорожный узел, который должен стать частью европейской железнодорожной сети.