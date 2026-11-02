"Латыши обладают фантастическим чувством юмора": британец приехал на несколько месяцев, но остался на 11 лет
Британец Джейк Тапмен приехал в Латвию на несколько месяцев, чтобы познакомиться с Балтией, но в итоге остался здесь на 11 лет. Теперь он называет Ригу своим домом, учит латышский и рассказывает иностранцам о красоте страны.
Одиннадцать лет назад британец Джейк Тапмен приехал в Латвию по работе. Тогда он был уверен, что задержится здесь всего на несколько месяцев, познакомится со странами Балтии и отправится дальше. Однако жизнь сложилась иначе. Ригу он по-прежнему называет своим домом. Он работает видеопродюсером и занимается проектами международных организаций.
Очень улыбчивый и позитивный Джейк приезжает на интервью на велосипеде. "Здесь все так просто и спокойно", - говорит он, радуясь преимуществам Риги. "Когда возвращаюсь из командировки, уже через несколько минут оказываюсь дома. В Лондоне дорога из аэропорта до семьи занимает гораздо больше времени".
Разговаривает по-латышски с другими иностранцами
Хотя Джейк живет в Латвии уже более десяти лет, он по-прежнему дважды в неделю посещает занятия латышским языком и старается говорить по-латышски в повседневной жизни.
"Честно говоря, мне немного стыдно, что мой латышский не лучший. Я очень стараюсь, но это один из самых сложных языков, которые я когда-либо изучал".
Больше всего трудностей ему доставляет грамматика. "Грамматика английского языка сравнительно простая, а в латышском постоянно приходится думать: правильно ли я сказал? Именно поэтому так сложно достичь ощущения свободы во время разговора". Однако Джейк полон решимости выучить язык. Он один из людей, которые создали разговорный клуб "Divi dzērieni un latviešu valoda". Это регулярные встречи, цель которых - помочь себе и другим иностранцам практиковать латышский в непринужденной обстановке.
"Я хотел, чтобы изучение языка не было скучным. Мы встречаемся, выпиваем по бокалу и два часа разговариваем исключительно по-латышски".
Впрочем, он признает, что это непросто: после таких бесед чувствует себя уставшим, поскольку все время приходится интенсивно работать головой.
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У латышей фантастическое чувство юмора
Хотя латышей нередко характеризуют как замкнутых людей, Джейк не спешит соглашаться с этим стереотипом. По его мнению, в любой стране есть как очень открытые, так и более молчаливые люди, и в странах Балтии и Скандинавии в целом люди немного сдержаннее, чем, например, в Южной Европе.
"Когда я летел из Риги в Рим, в самолете царила почти полная тишина. Но на следующем рейсе на Сицилию все громко разговаривали. Наверное, это часть культуры и даже климата", - смеется он. Однако именно после длительного проживания в Латвии он открыл для себя одну особенность, которую туристы часто даже не замечают.
"У латышей фантастическое чувство юмора. Просто нужно узнать людей поближе. Когда они чувствуют себя свободно, то умеют прекрасно смеяться и над собой, и над разными жизненными ситуациями", - заметил Джейк.
По его мнению, латыши также умеют по-настоящему наслаждаться жизнью - будь то празднование Яновой ночи, фестивали, ночь у костра или просто встреча рассвета у озера. "Этого не заметишь, просто прогуливаясь по улицам Риги. В Латвии нужно пожить, чтобы понять, насколько люди ценят природу, времена года и возможность быть вместе".
Янов день в сельской местности
Говоря о латвийских традициях, он особенно выделяет Янов день (Лиго). Джейк неоднократно отмечал его в сельской местности - купался в озере на рассвете, прыгал через костер, плел венки и пробовал традиционные блюда. "Для меня это кажется волшебным. Мне нравится, что здесь люди так тесно связаны с природой и временами года. Если бы я был религиозным человеком, то, наверное, стал бы язычником".
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Его также восхищает традиция Праздника песни и танца и способность людей выражать патриотизм через культуру. "Это очень красиво. Такая связь с историей и традициями во многих странах уже не встречается".
Попробовал картофельные оладьи
Джейк познакомился и с латвийской кухней, причем несколько блюд ему очень понравились. "Я никогда раньше не ел картофельные оладьи, но теперь они мне очень нравятся - особенно со сметаной и лососем", - рассказывает он.
Летом он с удовольствием ест холодный суп, а в сезон гриля - шашлык. Британец также высоко оценивает ассортимент заведения Lido и признает, что в Латвии можно найти множество отличных мест, где можно вкусно поесть.
"Мне нравится, что здесь есть и традиционная латышская кухня, и большой выбор блюд других кухонь мира. Особенно мне нравится открывать небольшие местные рестораны и рассказывать о них другим".
За каждым видео скрывается история
В начале этого года Джейк начал вести аккаунт в социальных сетях, в котором рассказывает о Латвии. Это увлечение началось совершенно случайно. В течение трех лет он был женат на актрисе импровизационного театра Divas и ведущей мероприятий Элине Гейде. "После развода я чувствовал себя довольно одиноко. Однажды в Елгаве проходил Фестиваль ледовых скульптур, и я подумал: раз уж все равно туда поеду, то сниму небольшое видео".
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Именно этот ролик стал началом его аккаунта в социальных сетях JackInTheBaltics, или "Джейк в Балтии". Создание видео принесло ему не только творческое удовлетворение, но и повод все больше узнавать Латвию.
"Это побуждает меня выходить из дома, переживать что-то новое и знакомиться с интересными людьми. Чем больше я снимаю, тем больше передо мной открывается дверей к местам и историям, с которыми иначе, возможно, я бы никогда не познакомился".
В видео Джейка можно увидеть латвийские фестивали, рестораны, ремесленников, художников и других творческих людей. Особенно важно для него рассказывать о небольших местных предприятиях, а не о крупных международных сетях.
"В Латвии так много талантливых и творческих людей. Мне нравится помогать им становиться заметнее. Если я могу привлечь кому-то новых посетителей или рассказать о месте, которое действительно этого заслуживает, это доставляет мне огромное удовольствие".
Хотя создание каждого видео занимает несколько часов и Джейк занимается этим после полноценного рабочего дня, он считает съемку своим хобби. "У всех людей есть свои увлечения. Я по вечерам сажусь за компьютер и делаю видео. Это мое творческое время. Мне не важно гнаться за просмотрами: если есть история, которую я хочу рассказать, я ее расскажу".
Документальный фильм на Кубе
Помимо коротких видео о Латвии, Джейк вместе со своей бывшей женой Элиной создал также эмоциональный документальный фильм о ее поездке на Кубу, где она впервые встретилась со своим биологическим отцом. "Когда я узнал, что Элина отправится на встречу с отцом, то сразу подумал, что эта история может вдохновить и других людей. Я встречал немало людей, которые не знают одного из своих родителей. Мне хотелось показать, что они не одиноки".
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Джейк надеется, что фильм сможет вдохновить и других людей, которые задумываются о поиске своих корней. Однако одновременно он подчеркивает, что в первую очередь это была очень личная история. "Мне казалось важным сохранить эти моменты и для самой Элины. Спустя много лет у нее будет возможность вернуться к этому периоду своей жизни".
Впрочем, процесс съемок оказался непростым. Джейк не скрывает, что временами чувствовал себя человеком, которому приходилось совмещать две роли - документалиста и близкого человека, которому в тот момент следовало просто быть рядом. "Наверное, мне стоило больше поддерживать Элину и меньше думать о съемках. Это одна из вещей, о которых я до сих пор размышляю".