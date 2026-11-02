"Латыши обладают фантастическим чувством юмора": британец приехал на несколько месяцев, но остался на 11 лет

Говоря о латвийских традициях, он особенно выделяет Янов день (Лиго). Джейк неоднократно отмечал его в сельской местности - купался в озере на рассвете, прыгал через костер, плел венки и пробовал традиционные блюда. "Для меня это кажется волшебным. Мне нравится, что здесь люди так тесно связаны с природой и временами года. Если бы я был религиозным человеком, то, наверное, стал бы язычником".