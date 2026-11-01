Подробный гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября для всех знаков зодиака

Работа и карьера. Важно не упускать возможности продемонстрировать свои способности. Ваши идеи могут получить поддержку, особенно если вы сумеете объяснить их практическую пользу. Не исключено общение с руководством или людьми, которые способны повлиять на ваше дальнейшее развитие. Однако не торопитесь давать обещания, пока не оцените объем предстоящей работы.