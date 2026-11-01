Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволять себе расслабиться и удовлетвориться содеянным.
Телец
Учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Сегодняшний день может оказаться весьма урожайным на таковые.
Близнецы
Сегодня вы можете почувствовать недостаток сил, как физических, так и душевных. Последнее опаснее, потому постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей.
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Рак
Вы сегодня, наконец, сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Правда, придется постараться, процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии.
Лев
Сегодня именно тот день, когда невозможно учиться на чужих ошибках. Придется делать собственные. Только вот повторять их более одного раза крайне нежелательно.
Дева
Сегодня возможны серьезные столкновения на почве разногласий по вопросам морали. Настоятельно рекомендуется постараться не доходить до мордобоя.
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Весы
Сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите и, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения. Лучшее средство в подобных случаях - расстояние.
Скорпион
Есть масса уровней желания, вы же, похоже, находитесь на самом глубоком, коий можно именовать страстным. Чего это вы хотите, интересно знать?
Стрелец
Самоуверенность, а иногда и хвастовство иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.
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Козерог
Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только, отказаться от них более-менее вежливо.
Водолей
Окружающим совершенно необязательно быть в курсе того, насколько вы в действительности уверены в себе. Напишите на лице что-нибудь убедительное, чтобы никто не догадался, что вы колеблетесь.
Рыбы
Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.