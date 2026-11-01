Эксперты определили самые лучшие для жизни страны мира. Латвия вошла в первую двадцатку
Монако возглавило рейтинг лучших стран мира для жизни Nomad Lifestyle Index. Второе место заняла Андорра, третье – Объединенные Арабские Эмираты. В первой десятке особенно много европейских стран. Латвию эксперты поместили на высокое 20-е место.
В рейтинге эксперты сравнили 63 страны и территории по пяти направлениям: природные условия и климат, налоги, удобство проживания и въезда, безопасность и свобода, а также качество жизни и инфраструктура.
Монако стало лидером благодаря высоким оценкам качества жизни и инфраструктуры – по этому критерию страна получила 100 баллов. Высоко эксперты оценили также безопасность и свободу.
Андорра заняла вторую строчку. Среди ее преимуществ авторы рейтинга отметили безопасность, свободу и самый чистый воздух среди европейских стран, участвовавших в исследовании. Получить гражданство здесь непросто: для этого нужно прожить в Андорре 20 лет, а также сдать экзамены по языку и истории.
Мальта расположилась на четвертом месте. Ее сильными сторонами стали мощный паспорт и возможность получить гражданство после пяти лет натурализации. Итоговый результат снизили налоговые условия и оценки качества жизни и инфраструктуры.
Португалия заняла пятую позицию благодаря высоким показателям безопасности, условий проживания и налоговой системы. При этом страна потеряла баллы из-за природных рисков, в том числе экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата.
Кипр оказался на шестом месте и получил высокие оценки за условия проживания и доступность страны. Более низкие баллы ему поставили за качество жизни, инфраструктуру и чистоту воздуха.
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В десятку также вошла Швейцария: особенно высоко эксперты оценили безопасность и свободу.
Латвия оценена экспертами высоко - ее поставили на 20-е место в мире. Особо отмечается несложное получение права на пребывание в стране, "сильный" паспорт и уровень безопасности.
Эстония помещена на 18-е место, Литва - на 40-е.
Топ-10 лучших мест для жизни в мире:
- Монако
- Андорра
- Объединенные Арабские Эмираты
- Мальта
- Португалия
- Кипр
- Сингапур
- Каймановы острова
- Новая Зеландия
- Швейцария