Эксперты определили самые лучшие для жизни страны мира. Латвия вошла в первую двадцатку

Андорра заняла вторую строчку. Среди ее преимуществ авторы рейтинга отметили безопасность, свободу и самый чистый воздух среди европейских стран, участвовавших в исследовании. Получить гражданство здесь непросто: для этого нужно прожить в Андорре 20 лет, а также сдать экзамены по языку и истории.