Эксперты определили самые лучшие для жизни страны мира. Латвия вошла в первую двадцатку
Фото: Shutterstock
Латвия, конечно, не Монако, но неплохо жить можно и здесь.
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Эксперты определили самые лучшие для жизни страны мира. Латвия вошла в первую двадцатку

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Монако возглавило рейтинг лучших стран мира для жизни Nomad Lifestyle Index. Второе место заняла Андорра, третье – Объединенные Арабские Эмираты. В первой десятке особенно много европейских стран. Латвию эксперты поместили на высокое 20-е место.

В рейтинге эксперты сравнили 63 страны и территории по пяти направлениям: природные условия и климат, налоги, удобство проживания и въезда, безопасность и свобода, а также качество жизни и инфраструктура.

Монако стало лидером благодаря высоким оценкам качества жизни и инфраструктуры – по этому критерию страна получила 100 баллов. Высоко эксперты оценили также безопасность и свободу.

Андорра заняла вторую строчку. Среди ее преимуществ авторы рейтинга отметили безопасность, свободу и самый чистый воздух среди европейских стран, участвовавших в исследовании. Получить гражданство здесь непросто: для этого нужно прожить в Андорре 20 лет, а также сдать экзамены по языку и истории.

Мальта расположилась на четвертом месте. Ее сильными сторонами стали мощный паспорт и возможность получить гражданство после пяти лет натурализации. Итоговый результат снизили налоговые условия и оценки качества жизни и инфраструктуры.

Португалия заняла пятую позицию благодаря высоким показателям безопасности, условий проживания и налоговой системы. При этом страна потеряла баллы из-за природных рисков, в том числе экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата.

Кипр оказался на шестом месте и получил высокие оценки за условия проживания и доступность страны. Более низкие баллы ему поставили за качество жизни, инфраструктуру и чистоту воздуха.

В десятку также вошла Швейцария: особенно высоко эксперты оценили безопасность и свободу.

Латвия оценена экспертами высоко - ее поставили на 20-е место в мире. Особо отмечается несложное получение права на пребывание в стране, "сильный" паспорт и уровень безопасности.

Эстония помещена на 18-е место, Литва - на 40-е.

Топ-10 лучших мест для жизни в мире:

  1. Монако
  2. Андорра
  3. Объединенные Арабские Эмираты
  4. Мальта
  5. Португалия
  6. Кипр
  7. Сингапур
  8. Каймановы острова
  9. Новая Зеландия
  10. Швейцария

Ранее Otkrito.lv писал о том, что назван район Риги с самым высоким качеством жизни.

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МальтаМонакоЭстонияОбъединенные Арабские ЭмиратыСингапурOtkrito.lvПортугалияЛатвияКипрАндорраЛитваШвейцарияНовая Зеландия

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