Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 31 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас не должно возникнуть проблем с помощью, даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло бы чего-либо ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день.
Телец
Не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые.
Близнецы
Постарайтесь удержать свои эмоции в узде. Сегодня они могут здорово вам помешать, ибо будут как никогда буйны.
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Рак
Сегодня вы можете обнаружить, что то, что вы считали своим личным делом, вдруг стало достоянием широкой общественности, и она (общественность) с удовольствием моет вам косточки.
Лев
Вы стремитесь следовать сразу во всех направлениях и искренне удивлены тем, что это не слишком хорошо получается. Придется чем-то пожертвовать, установите приоритеты.
Дева
Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами. Если же таких нет (что маловероятно) - создайте, чтобы день не прошел даром.
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Весы
Сегодня вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери и проведите этот день дома.
Скорпион
Сегодня вам придется столкнуться с массой мелких, но малоприятных препятствий. Постарайтесь удержаться от соблазна сорвать свое раздражение на ком-то близком, гораздо полезнее будет воспользоваться его моральной поддержкой.
Стрелец
Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который, при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель.
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Козерог
Вы заслуживаете отдыха, причем длительного. Или, если уж совсем некогда, не очень длительного. Но немедленно.
Водолей
Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучаться, лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.
Рыбы
Сегодняшний день предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделать что-нибудь ради собственного удовольствия.