Три знака зодиака завершат октябрь на очень счастливой ноте
31 октября Марс в прямом движении поможет этим знакам зодиака настроиться на позитив и с надеждой смотреть в будущее. Сейчас они чувствуют собственную силу и понимают, что способны справиться с любыми трудностями. И справиться успешно!
Овен
Этот месяц был непростым, а точнее, заставил вас о многом задуматься. Пережитый стресс едва не выбил вас из колеи. Именно едва - вы все-таки удержались на ногах. Теперь Марс в прямом движении приходит вам на помощь.
Последний день месяца означает для вас только одно - новое начало. Один месяц заканчивается, другой начинается, а вместе с ним приходят новый настрой и новые надежды. Именно то, что сейчас нужно!
Овен, вы один из самых оптимистичных знаков зодиака. А когда ваша управляющая планета действует с особой силой, вы становитесь настоящей звездой. Вы завершите октябрь с улыбкой на лице. Наслаждайтесь этим моментом!
Лев
Все, через что вам пришлось пройти, помогло вам стать сильнее. Вы уже совсем не тот человек, каким были всего несколько месяцев назад. Теперь вы гораздо увереннее в себе. Вы пережили немало трудностей, но не позволили им сломить вас. И это большое достижение. Марс в прямом движении поможет вам, Лев, по достоинству оценить собственную стойкость.
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Октябрь подходит к концу, и что еще остается, кроме как праздновать? Конечно, впереди Хэллоуин, но для вас это еще и время радости. Вы уже многого добились. И это только начало!
Вы уходите из октября с радостью в сердце и улыбкой на лице. Такой настрой задаст тон всему ноябрю. Он обещает быть удачным! Вы это чувствуете.
Стрелец
Ах, Стрелец! Для вас последний день октября - особенное время. Когда такой энергичный астрологический транзит, как переход Марса к прямому движению, складывается в вашу пользу, жизнь наполняется позитивом. Вы и так умеете притягивать хорошее, но сейчас особенно.
31 октября ничто не сможет вас остановить. Возможно, это самый жуткий день в году, но вы чувствуете себя прекрасно. Вы полны сил, а ум работает ясно и четко. Впереди столько интересного, а ваше богатое воображение поможет воплотить самые смелые мечты в жизнь.
Это, пожалуй, один из самых удачных периодов в году, и вы это прекрасно понимаете. Более того, вы собираетесь использовать его по максимуму. Ваш сезон уже не за горами, и это еще больше поднимает вам настроение. Хэллоуин или просто последний день месяца - вы чувствуете себя особенными и хотите поделиться этим ощущением с окружающими. Не откладывайте!