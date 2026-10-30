Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете оказаться немножко слишком злопамятным. Следует учитывать, что это треплет в первую очередь ваши собственные нервы.
Телец
Ощущение вечного цейтнота в любой сфере деятельности - ситуация постоянная и абсолютно нормальная. И это еще не причина, чтобы отказывать себе в отдыхе.
Близнецы
Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.
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Рак
Сегодня для вас будут открыты все двери и все тайны окружающих. Вызывать такое беспримерное доверие, возможно, лестно, однако, если конечно вы не пожелаете использовать узнанное в корыстных целях, немного утомительно.
Лев
Не занимайтесь высказыванием предположений, это только заставит вас выглядеть глупо и не более. Сегодня вам стоит говорить лишь о том, что вы знаете наверняка.
Дева
Сегодняшний день не должен принести никаких случайностей. Если что-то покажется вам неожиданным, значит, вы проглядели предпосылки этого события.
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Весы
Сегодня вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то важное для вас и ваших близких решение.
Скорпион
Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.
Стрелец
Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек, таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.
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Козерог
Сегодня вы просто обречены на успех в амурных делах. Не играйте в карты!
Водолей
Сегодня вас, наконец, догонят отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит вам большое удовольствие, но справиться с этим надо, и лучше сделать это с непроницаемым выражением лица.
Рыбы
Сегодня вы будете скучать по друзьям, неважно будете ли вы находиться в одиночестве или в шумной компании. Возможно, стоит побеспокоить телефонным звонком тех, кого действительно желаете увидеть?