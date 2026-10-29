Для трех знаков зодиака заканчивается период одиночества

Вы настолько увлеклись повседневными делами, что у вас не было времени остановиться и осознать, насколько лучше стала ваша жизнь. В пятницу Луна в Раке поможет вам сделать паузу и прислушаться к своим чувствам. Окажется, что теперь вы уже не так одиноки. Возможно, это произошло довольно давно.