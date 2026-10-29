Одно печенье Oreo вызвало скандал среди родителей: что произошло в детском саду
Одно печенье Oreo в детском саду вызвало настоящую бурю среди родителей: одна из мам потребовала, чтобы другие дети тоже отказались от лакомств, поскольку ее дочери они запрещены. Этот скандал заставляет задуматься над важным вопросом: не причиняем ли мы детям больше вреда, чем пользы, пытаясь оградить их от разочарований?
История началась с того, что мама по имени Мишель написала в групповом чате родителей детского сада, который посещает ее дочь, и попросила оказать ей небольшую услугу. Она хотела, чтобы другие родители не клали печенье Oreo в коробочки с обедами своих детей. Мишель объяснила это тем, что дома ее дочери не разрешают есть сладости, а когда девочка видит их в ланч-боксе подруги, она испытывает сильные эмоции.
Сначала другие мамы подумали, что речь идет о безопасности продуктов или аллергии, однако Мишель пояснила, что просто не хочет, чтобы девочки сравнивали содержимое своих обедов. "Нет, к аллергии это не имеет никакого отношения! Ева вчера вернулась домой очень расстроенной, потому что у одной из девочек на обед были печенья Oreo", - сказала она.
Другие мамы отнеслись к этой просьбе с иронией, но Мишель не отступила. Она продолжала настаивать на своем, утверждая, что дочь два дня подряд плакала из-за этой "несправедливости".
В конце концов Мишель обратилась со своими опасениями к воспитательнице, потребовав, чтобы для всей группы был утвержден единый список разрешенных перекусов. Ответ детского сада был категоричным: "Мы рекомендуем семьям по возможности выбирать здоровые альтернативы, однако то, что родители кладут в коробочку с обедом каждого ребенка, в конечном счете остается на их усмотрение".
Когда скриншоты переписки родителей опубликовали в открытом доступе, разгорелся настоящий скандал. Родители не скупились на мнения о случившемся. Многие критиковали стиль воспитания Мишель, указывая, что в конечном итоге он может навредить ее дочери. Другие отмечали: если Мишель хочет настолько строго контролировать повседневное питание ребенка, ей стоит задуматься о домашнем обучении. Ведь невозможно избежать ситуаций, когда у одноклассников есть вещи, которые вашему ребенку запрещены или которые вы не хотите ему давать.
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Не воспитываем ли мы поколение, которое не умеет справляться с разочарованием?
Хотя эта история произошла в американском детском саду, похожие ситуации возможны и в Латвии.
Вита, мама двух дочерей, рассказала порталу Mammamuntetiem.lv, что и ей нередко приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями, когда во время праздничных мероприятий в детском саду приносили разные угощения, которые ее дочерям нельзя было есть из-за аллергических реакций. Однако Вите никогда не приходило в голову делать замечания другим родителям.
"Я понимаю, что моим дочерям это неприятно, но у меня нет права ограничивать других детей. Да, им нельзя есть мучные продукты, в том числе печенье и торты, но я все объяснила, много с ними разговаривала, и обе понимают, почему так происходит. Я также стараюсь готовиться заранее: когда приближается какое-нибудь мероприятие с угощениями, я кладу дочерям с собой то, чем им можно полакомиться", - рассказывает Вита.
Даниэла, чей сын в этом году пошел в первый класс, рассказала семейному порталу Mammamuntetiem.lv, что старается каждый день класть ребенку в коробочку для перекуса что-нибудь вкусное. Она заметила, что почти у всех детей, помимо свежих овощей и бутербродов, есть и какие-то лакомства. "Обычно я стараюсь предлагать ребенку полезные "вкусняшки", но никогда не слышала, чтобы сын расстраивался из-за содержимого чьей-то другой коробочки с перекусом. Они ведь и сами часто делятся друг с другом", - смеется Даниэла.
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Американский клинический психолог Мария Алворд, специализирующаяся на работе с детьми, подростками и взрослыми, в частности на вопросах тревожности, регуляции эмоций и психологической устойчивости, объясняет: психологическая устойчивость - не врожденное качество, которое человек либо имеет, либо нет. Ее можно развивать и укреплять. Она помогает детям справляться как с повседневным стрессом, так и с более серьезными жизненными трудностями.
Психолог подчеркивает, что разочарования и неудачи - нормальная часть жизни, поэтому детям важно учиться справляться с ними. К важным навыкам относятся умение регулировать эмоции и поведение, решать проблемы и продолжать действовать, даже если что-то не получается.
Взрослые могут помочь детям, внимательно выслушивая их, выясняя, что мешает достичь цели, и помогая замечать не только трудности, но и собственные способности и сильные стороны. Не менее важно учить детей сосредотачиваться на том, что они могут контролировать, а не на обстоятельствах, которые им не под силу изменить.