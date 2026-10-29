Одно печенье Oreo вызвало скандал среди родителей: что произошло в детском саду

"Я понимаю, что моим дочерям это неприятно, но у меня нет права ограничивать других детей. Да, им нельзя есть мучные продукты, в том числе печенье и торты, но я все объяснила, много с ними разговаривала, и обе понимают, почему так происходит. Я также стараюсь готовиться заранее: когда приближается какое-нибудь мероприятие с угощениями, я кладу дочерям с собой то, чем им можно полакомиться", - рассказывает Вита.