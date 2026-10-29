"Кошмар от ИИ": Илон Маск обещал историческую точность, но его "Одиссею" высмеяли в Сети

В начале года миллиардер, среди прочего, выразил недовольство подбором актеров для фильма Нолана. Маск обвинил режиссера в расизме по отношению к белым и утрате принципов. Например, миллиардеру не понравилось решение пригласить Лупиту Нионго на роль Елены Троянской. Он обвинил Нолана в том, что тот "оскверняет Гомера", чтобы соответствовать "правилам политкорректности, необходимым для получения "Оскара".