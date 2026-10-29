"Кошмар от ИИ": Илон Маск обещал историческую точность, но его "Одиссею" высмеяли в Сети
Илон Маск обещал создать исторически точную экранизацию "Одиссеи" с помощью искусственного интеллекта, но первые семь минут фильма вызвали насмешки и жесткую критику. Журналисты сравнили происходящее на экране с заставкой компьютера и назвали проект настоящим кошмаром.
В ответ на выход "Одиссеи" Кристофера Нолана, которая в этом году получила признание критиков и добилась кассового успеха, при этом получив отдельные негативные отзывы за вольную интерпретацию и историческую недостоверность, Маск пообещал создать с помощью искусственного интеллекта собственную, "исторически точную" версию произведения.
В начале года миллиардер, среди прочего, выразил недовольство подбором актеров для фильма Нолана. Маск обвинил режиссера в расизме по отношению к белым и утрате принципов. Например, миллиардеру не понравилось решение пригласить Лупиту Нионго на роль Елены Троянской. Он обвинил Нолана в том, что тот "оскверняет Гомера", чтобы соответствовать "правилам политкорректности, необходимым для получения "Оскара".
Маск пообещал до конца года создать с помощью программы искусственного интеллекта Grok Imagine "исторически точную" версию "Одиссеи", которая будет "верна искусству Гомера".
Однако пользователи X встретили новую "Одиссею" насмешками и не стеснялись в выражениях, оценивая увиденное. Первые отзывы критиков также оказались нелестными.
"Каждый драматический момент столь же бесцелен и бессмыслен, как движение фигур на компьютерной заставке", - написал The Guardian, поставив эпизоду одну звезду.
"Если у ИИ-версии "Одиссеи" Илона Маска вообще есть какая-то ценность, то лишь в том, что она подчеркивает простую истину: никто не верит в художественную ценность искусственного интеллекта - только в его финансовую ценность", - отметило издание.
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"Поддерживая эту бесконечно плохую ИИ-версию "Одиссеи", Маск все глубже топит собственную репутацию. В его же интересах надеяться, что наедине с собой он возмущен ремейком "Одиссеи" от Grok не меньше, чем большинство зрителей", - написал журналист The Independent Луис Чилтон.
"Это семиминутное ИИ-шоу ужасов настолько странное, что от этого небрежного кошмара у вас начинает дергаться глаз", - заявил The Daily Telegraph, не поставив ИИ-версии "Одиссеи" ни одной звезды.
Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq— Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026
23 октября ИИ-платформа Grok социальной сети X опубликовала первую серию созданного искусственным интеллектом проекта "Одиссея". Она была создана с помощью Grok Imagine в сотрудничестве с ИИ-студией Wonder Studios и режиссером Девом Уокером.