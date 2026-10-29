Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня для вас велика вероятность впутаться в сомнительные дела. Постарайтесь проявить бдительность и не рисковать без меры. Не давайте деньги в долг.
Телец
Сегодня вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций нынче будут иметь слишком сильный резонанс.
Близнецы
Сегодня окружающие будут склонны отыскивать тайный смысл в ваших словах и обижаться на найденное. Не давайте им такой возможности.
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Рак
Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания - все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме прибраться.
Лев
Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц - все лучшее времяпрепровождение. А там, глядишь, и лучше станет.
Дева
Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа - не хищный зверь, именуемый волком, посему никуда от вас не денется.
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Весы
Сегодня вы будете в наилучшей форме. Все у вас будет получаться, все будут с вами милы. Вы легко получите желаемое (в разумных, конечно, пределах).
Скорпион
Сегодня вы можете стать объектом чьей-то ревности. Постарайтесь не пасть заодно и ее жертвой.
Стрелец
Сегодня вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако сколь бы ни велико было желание отказаться, этого лучше не делать.
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Козерог
Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.
Водолей
Умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.
Рыбы
Сегодняшний день нельзя считать удачным для разного рода соревнований. Лучше посвятить его самосовершенствованию.