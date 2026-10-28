3 знака зодиака пройдут серьезное испытание Вселенной

Ну что ж, еще одно испытание среди тысяч других? Тельцы, вы к этому привыкли. Ничего особенного. Хотя сюрприз и не из приятных, испытание этого дня не такое уж страшное или изматывающее. Если посмотреть на ситуацию в целом, ничего необычного не происходит. Да, ваше терпение проверяют на прочность, но разве это повод для беспокойства?