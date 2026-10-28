3 знака зодиака пройдут серьезное испытание Вселенной
Этот день может показаться слишком тяжелым, но ничего такого, с чем мы не могли бы справиться, не произойдет. У каждого бывают трудные дни, и каждый раз мы их преодолеваем. Этот четверг не станет исключением. Вселенная проверяет нас на прочность, и мы успешно пройдем это испытание.
Телец
Ну что ж, еще одно испытание среди тысяч других? Тельцы, вы к этому привыкли. Ничего особенного. Хотя сюрприз и не из приятных, испытание этого дня не такое уж страшное или изматывающее. Если посмотреть на ситуацию в целом, ничего необычного не происходит. Да, ваше терпение проверяют на прочность, но разве это повод для беспокойства?
На самом деле вы просто раздражены и, возможно, немного недовольны. Но вы точно не чувствуете себя побежденными, а это главное. Справитесь ли вы? Конечно! В этом нет никаких сомнений.
В четверг энергия Марса может без необходимости подстегивать вас и заставлять действовать активнее, чем нужно. Именно поэтому день кажется испытанием, а не обычным днем. Влияние Марса способно усиливать раздражение, но на этот раз вы позволите эмоциям утихнуть. Вам это испытание точно по плечу.
Дева
Девы, больше всего в этот день вас будут раздражать другие люди. Наверняка вы и сами этого ожидали. Ничего нового: окружающие нередко действуют вам на нервы. Что ж, такова жизнь, не правда ли?
Читайте продолжение после рекламы
И все же вы уже научились спокойнее относиться к мелким неприятностям. По крайней мере, обычно. Но четверг станет небольшим исключением. Когда Луна соединится с Марсом, гнев может вспыхнуть. Не волнуйтесь: так же быстро, как он возникнет, он и утихнет.
В каком-то смысле этот день окажется для вас удачным, даже если поначалу так не покажется. Вы начинаете замечать, что больше не принимаете все близко к сердцу, как раньше. Вы растете и учитесь, а подобные космические испытания проходить гораздо легче, чем прежде.
Козерог
Вы ведь не думали, что весь месяц пройдет идеально? Жизнь редко бывает настолько безоблачной, поэтому вы ожидали небольших неприятностей. И, Козероги, вы оказались правы.
В четверг, когда Луна соединится с Марсом, какая-то проблема выйдет на поверхность, сначала покажется не слишком серьезной, а затем снова отступит в тень - примерно так, как вы и предполагали. По сути, ваше испытание заключается в том, чтобы сохранять спокойствие. Под влиянием Марса вам может захотеться дать волю гневу. Но если вы удержитесь, ситуация разрешится гораздо легче.
Вы уже бывали в подобных обстоятельствах и умели достойно себя вести. Поэтому вам остается только доверять себе. Нет никаких оснований полагать, что в этот день под влиянием Марса вы не справитесь так же хорошо. Да, планета действия может усложнить ситуацию, но вы еще не встречали испытания, которое не смогли бы пройти, приложив немного усилий.