Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам будут отчаянно мешать незавершенные ранее дела. Похоже, придется ими заняться, сколь бы сильно вы не спешили. Или занять ими кого-нибудь другого - как повезет.
Телец
Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями.
Близнецы
Будучи тихим и смирным, вы сегодня легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно, есть гораздо более действенные методы.
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Рак
Вам сегодня дано увидеть то, что скрыто от глаз других. Но не стоит использовать собственное знание, если оно может принести неприятности окружающим.
Лев
Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.
Дева
Сегодня, оказавшись в меру теплой и душевной компании, вы внезапно почувствуете в себе дар рассказчика, достойный славы лучших скальдов древности. Если же компании не случится, приходящие в вашу голову образы стоит запечатлеть на бумаге, жалко будет, если пропадут.
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Весы
Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды оправдаются.
Скорпион
Отложите любую работу, если чувствуете, что не сможете погрузиться в нее полностью. Сегодня вы не сможете распределять внимание на несколько дел одновременно.
Стрелец
Сегодня вы имеете все шансы стать звездой. Окружающие же будут светиться отраженным светом и тоже останутся довольны, что довольно нетипично в такой ситуации.
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Козерог
Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.
Водолей
Сегодня вам будет доставлять удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы суметь удивить и шокировать тех, кто утверждает, что они знают вас как облупленного. Только не слишком увлекайтесь.
Рыбы
Проведите этот день с друзьями. Сегодня они будут милы как никогда, и вам не придется жалеть о даром потерянном времени.