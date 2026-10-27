К 1 ноября жизнь станет лучше: три знака зодиака дождутся перемен
После полнолуния в Тельце жизнь трех знаков зодиака наконец начнет улучшаться. Перемены произойдут не сразу, но к 1 ноября они почувствуют заметное облегчение.
Начало недели может оказаться непростым, однако затем ситуация постепенно изменится к лучшему. Особенно это почувствуют три знака зодиака.
Телец
Полнолуние создает напряженную астрологическую конфигурацию, из-за которой Тельцам придется искать баланс между собственными желаниями, ожиданиями партнера и требованиями работы. Одновременное давление с разных сторон может привести к сильному стрессу, а накопившееся раздражение рискует выйти наружу.
В начале недели постарайтесь отодвинуть самолюбие на второй план и обсуждать проблемы спокойно, без лишних эмоций. Иначе даже незначительные разногласия могут перерасти в серьезный конфликт. Ретроградный Меркурий затрудняет общение и повышает вероятность недопонимания.
Но есть и хорошая новость: самые сложные дни останутся позади уже в начале недели. После этого жизнь начнет заметно улучшаться. Поскольку полнолуние произошло именно в вашем знаке, сейчас особенно важно прислушиваться к себе, не игнорировать усталость и уделять больше внимания отдыху.
Скорпион
Солнце находится в вашем знаке и противостоит Луне, а вместе с Плутоном они создают напряженную конфигурацию. Поэтому первые дни недели могут принести дополнительные трудности на работе. Не исключено, что вы почувствуете сильное переутомление и эмоциональное истощение.
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Рабочее напряжение способно отразиться и на других сферах жизни. То, как вы поведете себя в сложной ситуации, может иметь долгосрочные последствия. Постарайтесь не позволять гордости управлять вашими поступками. Даже если окружающие будут раздражать вас, сохраняйте спокойствие и отвечайте на вопросы прямо, не вступая в ненужные споры.
Если что-то изменится или завершится, не цепляйтесь за прошлое. Плутон связан с трансформацией: иногда перемены кажутся разрушительными, но именно они открывают дорогу к новому этапу. Чем меньше вы будете сопротивляться неизбежному, тем быстрее почувствуете, что жизнь налаживается.
Лев
На этой неделе Солнце, ваша управляющая планета, оказывается под влиянием напряженных аспектов Плутона и Луны в Тельце. Это может привести к разногласиям с человеком, с которым вас связывают партнерские отношения. Речь может идти как о личной жизни, так и о работе.
Возникшая ситуация способна либо разрушить отношения, либо полностью изменить их к лучшему. Если связь действительно важна для вас, постарайтесь не принимать поспешных решений. Откровенный разговор, готовность услышать другую сторону и честное обсуждение проблем помогут найти выход.
Главное - не позволяйте собственному эго взять верх. Не каждое разногласие нужно превращать в борьбу за правоту. Сейчас особенно важно беречь свои силы, сохранять внутреннее равновесие и не тратить энергию на конфликты, которых можно избежать.
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На этой неделе всем трем знакам стоит немного снизить ожидания от окружающих. Венера и Меркурий находятся в ретроградном движении, поэтому чрезмерные требования к другим людям могут привести к разочарованию. Найдите время для отдыха и постарайтесь создать вокруг себя пространство, где никто не будет предъявлять лишних требований.