Ей 19, ему - 74. Участница латвийского шоу Агнесе откровенно рассказала о жизни в кафе с мужчиной на 55 лет старше

Участие в шоу Агнесе предложили его создатели, которые связались с ней в социальных сетях. Приглашение она получила благодаря своей активности в интернете. В тот период девушка особенно не задумывалась о телевидении или участии в реалити-шоу. Главным для нее было попытаться справиться с собственными жизненными проблемами.