Ей 19, ему - 74. Участница латвийского шоу Агнесе откровенно рассказала о жизни в кафе с мужчиной на 55 лет старше
Для 19-летней участницы шоу "Caur ērkšķiem uz…" ("Через тернии к...") Агнесе Коке этот период жизни оказался непростым. Сложные отношения с семьей, поиски жилья и отношения с 74-летним Вилнисом Курпе, с которым она некоторое время жила в заброшенном кафе в центре Риги, - лишь часть того, через что ей пришлось пройти. Теперь Агнесе хочет начать все с чистого листа и решила уехать из Латвии.
Широкое внимание общественности Агнесе привлекла своей историей о жизни в заброшенном кафе в центре Риги вместе с Вилнисом. Они познакомились летом, случайно встретившись возле летней террасы одного из заведений общественного питания. Поначалу между ними не было романтических отношений - они просто проводили время вместе и выпивали. Агнесе признается, что Вилнис показался ей интересным человеком, к тому же у них были похожие жизненные трудности.
"Логично, что мы сблизились. Ведь нам обоим негде было жить", - рассказала Агнесе журналу Kas Jauns.
Со временем у Агнесе появились чувства к Вилнису. Однако она не уверена, что мужчина воспринимал их отношения так же серьезно. Девушка хотела стабильных отношений и не раз говорила, что ей нужен партнер, готовый брать на себя ответственность и строить совместное будущее. "Вилниса невозможно воспринимать всерьез, он ведет себя не как взрослый человек", - считает Агнесе.
Их отношения сложились не так, как она надеялась. Девушка рассказывает о ссорах и разногласиях, в том числе из-за жилья. В конце концов они перестали жить вместе. Агнесе утверждает, что во время одного из конфликтов обращалась в полицию из-за требований отдать деньги и применения физической силы.
"Я слышала, что сейчас у него другая девушка, поэтому я к нему не вернусь", - заявила она.
Вспоминая время, когда у нее не было постоянного жилья в Риге, Агнесе рассказывает и о заброшенном кафе в центре города. Условия там были совершенно неподходящими для жизни - не было даже душа. Тем не менее девушка постепенно убрала помещение и обустроила его, стараясь создать хотя бы подобие домашнего уюта.
"Я каждый день убирала это кафе", - рассказывает она.
Там хранились ее вещи, было место, где можно было отдохнуть. Иногда Агнесе даже готовила там еду. Мыться приходилось у раковины. Девушка не скрывает, что это было далеко не лучшее место для жизни, однако по сравнению с улицей оно давало хотя бы минимальное ощущение стабильности.
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Поездка в Италию превратилась в борьбу за выживание
20 февраля этого года, вскоре после того, как Агнесе ушла из родительского дома, Вилнис предложил ей отправиться в путешествие по Европе на кемпере. Однако девушка говорит, что поездку сложно назвать путешествием - скорее это была борьба за выживание.
"В какой-то момент из Латвии перестали присылать нам деньги на топливо, и мы застряли в Италии", - вспоминает Агнесе.
По ее словам, в кемпере не работал душ, было очень холодно, а купить нормальную еду было невозможно. Однажды утром они даже подрались с Вилнисом: Агнесе решила переночевать у другого мужчины, у которого было нормальное одеяло.
Сама девушка признает, что во время этой поездки ее жизнь по сути не изменилась. У нее по-прежнему не было постоянного жилья и финансовой стабильности.
Через некоторое время Агнесе обратилась за помощью в медицинское учреждение в Италии. После этого с ней связались представители социальных служб. Позже они предоставили ей гостиницу на несколько дней и помогли вернуться на родину.
До того как девушка получила помощь, им с Вилнисом, по ее словам, приходилось спать в общественных туалетах и доедать остатки еды, найденные на улице.
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"Мне просто нужно начать свою жизнь!" - говорит Агнесе, которая рассматривает возможность уехать из Латвии.
"Они меня просто не любят"
Одна из самых болезненных частей истории Агнесе - ее отношения с семьей. Девушка рассказывает, что с 16 лет пыталась получить помощь из-за того, что считала эмоциональным насилием. Она записывала пережитое в дневник, делилась с друзьями и обращалась в различные учреждения, но не чувствовала, что получает необходимую поддержку.
"Я понимаю, что у них больше жизненного опыта, чем у меня, но они меня просто не любят. Поэтому они так со мной и обращались", - объясняет Агнесе свои чувства по отношению к родным.
По ее словам, 18 сентября после конфликта с матерью, во время которого, как утверждает девушка, против нее применили физическую силу, она вызвала полицию. Однако в итоге ей пришлось уйти из дома.
Агнесе утверждает, что это был не первый случай, когда она обращалась за помощью в полицию. Теперь молодая женщина больше не хочет поддерживать отношения с семьей.
Она надеется, что однажды сможет самостоятельно построить жизнь и отношения, которых ей так не хватало. В планах девушки даже сменить фамилию, когда она начнет зарабатывать деньги.
Пережитое на шоу кажется ей абсурдным
Агнесе пока не посмотрела все выпуски шоу, однако уже увиденное помогло ей убедиться, что происходившее было не просто ее субъективным восприятием.
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"Мне очень понравилось увидеть, что мой внутренний опыт, который я пережила на шоу, так хорошо передали. Все, что казалось мне абсурдным, со стороны тоже выглядело абсурдно. Получается, я не придумала все это у себя в голове", - говорит Агнесе.
Она рассказывает, что во время съемок сталкивалась с пассивной агрессией, отстранением и провокационными комментариями. По словам девушки, неприятное отношение проявлялось и тогда, когда представителей съемочной группы не было рядом. "Все это было по-настоящему", - подчеркивает она.
При этом Агнесе не считает, что ей нужно снова оправдываться или объяснять каждый свой поступок. Она надеется, что зрители сами смогут сделать выводы, увидев происходившее на экране.
Участие в шоу Агнесе предложили его создатели, которые связались с ней в социальных сетях. Приглашение она получила благодаря своей активности в интернете. В тот период девушка особенно не задумывалась о телевидении или участии в реалити-шоу. Главным для нее было попытаться справиться с собственными жизненными проблемами.