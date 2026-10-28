Глинтвейн даже дешевле евро: названы рождественские ярмарки Европы с самым недорогим горячим вином
Рождественские ярмарки в Европе могут обойтись недешево, но есть места, где праздничный глинтвейн стоит даже меньше одного евро. Самые доступные варианты обнаружились в Румынии, а Вильнюс тоже попал в список бюджетных направлений - в отличие от Риги.
Европейские рождественские ярмарки ежегодно привлекают миллионы посетителей. Однако в последние годы на некоторых из них цены выросли настолько, что праздничная прогулка становится удовольствием, которое могут позволить себе далеко не все.
Впрочем, в Европе по-прежнему есть места, где ароматный глинтвейн и сезонные угощения не потребуют больших расходов. Аналитики компании Eurochange изучили цены на глинтвейн на 55 популярных рождественских ярмарках и составили рейтинг Mulled Wine Index за 2026 год.
Выяснилось, что самые низкие цены на этот популярный зимний напиток предлагают в Румынии. Города этой страны заняли все три первые строчки рейтинга. В список также вошли рождественские ярмарки Чехии, Болгарии, Швеции, Франции, Литвы, Бельгии, Польши и Австрии.
Топ-15 рождественских ярмарок Европы с самым дешевым глинтвейном в 2026 году
- Сибиу, Румыния - 0,93 евро; с 14 ноября 2026 года по 4 января 2027 года.
- Брашов, Румыния - 1,87 евро; с 27 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.
- Крайова, Румыния - 1,87 евро; с 13 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.
- София, Болгария - 2,05 евро; с 20 ноября по 28 декабря 2026 года.
- Оломоуц, Чехия - 2,05 евро; с 20 ноября по 23 декабря 2026 года.
- Брно, Чехия - 2,05 евро; с 13 ноября по 31 декабря 2026 года.
- Гётеборг, Швеция - 2,25 евро; с 14 ноября по 30 декабря 2026 года.
- Бухарест, Румыния - 2,25 евро; с 27 ноября по 27 декабря 2026 года.
- Пльзень, Чехия - 2,46 евро; с 21 ноября по 23 декабря 2026 года.
- Страсбург, Франция - 3 евро; с 26 ноября по 24 декабря 2026 года.
- Мюлуз, Франция - 3 евро; с 20 ноября по 27 декабря 2026 года.
- Вильнюс, Литва - 3 евро; с 28 ноября по 27 декабря 2026 года.
- Льеж, Бельгия - 3 евро; с 28 ноября по 30 декабря 2026 года.
- Варшава, Польша - 3,41 евро; с 27 ноября по 26 декабря 2026 года.
- Грац, Австрия - 3,50 евро; с 20 ноября по 24 декабря 2026 года.
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Таким образом, самый дешевый глинтвейн в рейтинге предлагают в Сибиу - всего за 5 румынских леев, или около 0,93 евро. В Брашове и Крайове напиток стоит 10 леев, или примерно 1,87 евро.
В соседнем Вильнюсе за кружку глинтвейна придется заплатить около трех евро. Такая же цена указана для ярмарок в Страсбурге, Мюлузе и Льеже. При этом рейтинг сравнивает именно стоимость глинтвейна, а не общие расходы на посещение ярмарки. Цены на еду, другие напитки, развлечения и поездки в эти суммы не входят.
На рождественской ярмарке в Риге на Домской площади в 2025 году глинтвейн стоил 5-6 евро за стакан. Дополнительно брали залог за кружку - 2 евро, которые возвращали при сдаче посуды.