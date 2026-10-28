Глинтвейн даже дешевле евро: названы рождественские ярмарки Европы с самым недорогим горячим вином

В соседнем Вильнюсе за кружку глинтвейна придется заплатить около трех евро. Такая же цена указана для ярмарок в Страсбурге, Мюлузе и Льеже. При этом рейтинг сравнивает именно стоимость глинтвейна, а не общие расходы на посещение ярмарки. Цены на еду, другие напитки, развлечения и поездки в эти суммы не входят.