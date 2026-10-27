Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется попотеть, день будет не из легких. Могут возникнуть проблемы с деньгами, не катастрофические, но долготекущие.
Телец
Сегодня вам очень поможет способность сделать комплемент нужному человеку в нужный момент. Этого будет достаточно, дальше все пойдет как по маслу.
Близнецы
Будьте готовы к внезапным поворотам фортуны. Сегодня вам представится возможность поймать ее за хвост. Возможно, какие-то старые дела придется отложить, чтобы все силы бросить на воплощение в жизнь свежей идеи.
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Рак
Окружающие сегодня не будут к вам слишком благосклонны, виной же этому может стать выражение вашего лица. Постарайтесь не дать своим истинным чувствам отразиться на нем.
Лев
Вы давно уже не бывали столь заняты, как будете заняты сегодня. Причем дела ваши будут носить, по-видимому, в основном альтруистический характер. Можно лишь позавидовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которое посетит вас нынче вечером.
Дева
Сегодня обращайте побольше внимания на свой внутренний голос. Интуиция нынче подвести не должна.
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Весы
Сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации. Вы не справитесь, если не пересмотрите своего расписания.
Скорпион
Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.
Стрелец
Сегодня вы будете как-то особенно подозрительны. Возможно, это оправданно, но ваши страхи наверняка преувеличены.
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Козерог
Сегодня вы рискуете повторить ошибку Алисы. Говорить, что думаешь, и думать, что говоришь, - вовсе не одно и то же. Вам нынче больше подойдет второй вариант.
Водолей
Сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаления. День в связи с этими обстоятельствами не может не быть удачным.
Рыбы
Невзрачный день, совершенно не подходящий для хоть сколько либо значимых великих свершений. В крайнем случае, можно рискнуть устроить генеральную стирку.