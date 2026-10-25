Работа мечты или суровое испытание? За что в Антарктиде готовы платить 2400 евро в месяц

Британский фонд UK Antarctic Heritage Trust ищет сотрудников для работы на бывшей исследовательской станции Порт Локрой в Антарктиде. За наблюдение за колонией пингвинов и содержание исторических зданий предлагают около 2400 евро в месяц. Однако эта работа требует хорошей физической подготовки и готовности жить в суровых условиях. Антарктида - самый холодный, сухой и ветреный континент на Земле. На станции нет водопровода, мобильной связи и медицинской помощи. Работникам ежедневно придется расчищать снег, разгружать лодки у скользких скал и выполнять другую тяжелую физическую работу. В их обязанности входит переноска 20-литровых канистр с водой и подъем коробок весом до 15 килограммов.