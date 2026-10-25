Работа мечты или суровое испытание? За что в Антарктиде готовы платить 2400 евро в месяц
Считать пингвинов, жить без душа большую часть недели и работать среди льдов Антарктиды - за это платят около 2400 евро в месяц. Британский фонд ищет сотрудников на бывшую исследовательскую станцию, но попасть туда смогут далеко не все.
Британский фонд UK Antarctic Heritage Trust ищет сотрудников для работы на бывшей исследовательской станции Порт Локрой в Антарктиде. За наблюдение за колонией пингвинов и содержание исторических зданий предлагают около 2400 евро в месяц. Однако эта работа требует хорошей физической подготовки и готовности жить в суровых условиях. Антарктида - самый холодный, сухой и ветреный континент на Земле. На станции нет водопровода, мобильной связи и медицинской помощи. Работникам ежедневно придется расчищать снег, разгружать лодки у скользких скал и выполнять другую тяжелую физическую работу. В их обязанности входит переноска 20-литровых канистр с водой и подъем коробок весом до 15 килограммов.
Принимать душ обычно можно только раз в неделю. Спать придется в общей спальне вместе с другими сотрудниками, сообщает немецкое издание Bild.
Каждый год на станцию набирают от четырех до пяти работников. Контракт рассчитан на шесть месяцев: он включает подготовительный этап, пять месяцев пребывания в Антарктиде и заключительный период после возвращения.
Одна из главных обязанностей сотрудников - подсчитывать гнезда пингвинов, яйца и птенцов. Собранные данные помогают ученым отслеживать изменения численности колонии и оценивать влияние туризма на птиц. Кроме того, работникам предстоит следить за выставкой, обслуживать сувенирный магазин и трудиться в самом южном почтовом отделении мира.
Работодатель обеспечивает сотрудников питанием, жильем, рабочей одеждой и оплачивает дорожные расходы. Кандидаты должны быть не моложе 18 лет, проживать в Великобритании и иметь действующее разрешение на работу в стране. Таким образом, вакансия доступна далеко не всем желающим.
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Порт Локрой - одно из самых посещаемых мест Антарктиды. В летний сезон здесь могут ежедневно останавливаться до двух круизных судов. Туристы проводят на берегу всего несколько часов, после чего возвращаются на корабли на лодках.