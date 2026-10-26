От семейного триллера до вампирской гей-драмы. Фильмы Riga IFF, которые выйдут в широкий прокат
Большинство фильмов в программе Рижского международного кинофестиваля демонстрировались всего один раз. За особо востребованными лентами шла настоящая охота. Тех зрителей, которые намеревались купить билетик прямо перед началом сеанса, ждало разочароование. К счастью, часть фильмов Riga IFF после окончания фестиваля выходят в широкий прокат.
"Я думаю о кошке" (уже в прокате). В основе этого фильма латвийского режиссера Лайлы Пакалнини - одна невероятная находка, пакет со старыми фотопленками, найденными в мусорном баке. На этих пленках, снятых неизвестным фотографом, - жизнь латвийской глубинки 1960-1970-х годов. Сначала Лайла хотела сделать об этом документальное кино, но потом решила своих героев оживить, причем без всякого искусственного интеллекта. Так в фильме появились игровые фрагменты. "Я думаю о кошке" - картина на стыке документального и игрового кино, очень поэтичная, нежная и ироничная, сделанная с любовью и нежностью к людям и нашему прошлому.
"Красный сарай" (уже в прокате). Документальный фильм режиссера Петериса Крылова о выдающемся американском художнике латышского происхождения Раймонде Стапрансе, 100-летие которого отмечается в этом году. Кино снималось 7 лет при участии самого художника (Стапранс умер в январе этого года в возрасте 99 лет). Приятно, что фильм получился не юбилейный, не слащаво-лакировочный. В нем много "шершавых" моментов, которые показывают Стапранса как "неудобного латыша", человека независимо мыслящего, внутренне абсолютно свободного.
"Взрослые под присмотром" (в прокате c 29.10). Шведская драма с элементами комедии (или, наоборот, комедия с элементами драмы). Трое отцов отправляются вместе со своими дочерьми на школьную поездку на отдаленный остров. То, что должно было стать приятным развлечением, быстро превращается в настоящее испытание как для подростков, так и для взрослых, которым приходится разбираться не только с происходящим вокруг, но и с тем, что они долго носили в себе.
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"Дикая лошадь под номером девять" (в прокате с ноября). Черная комедия про двух незадачливых агентов ЦРУ, снятая знаменитым режиссером и сценаристом Мартином Макдоной (автором таких хитов, как "Залечь на дно в Брюгге", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Банши Инишерина"). Фирменный макдоновский циничный гуманизм заставляет проникаться симпатией к его героям - людям, в общем-то, малосимпатичным, со своими скелетами в шкафу. Блестящие актерские работы Сэма Рокуэлла и Стива Бушеми, а также настоящий бенефис Джона Малковича, который получил за эту роль "Кубок Вольпи" Венецианского кинофестиваля.
"Неизвестная женщина" (в прокате с ноября). Картина датского режиссера Майи эль-Туки, завоевавшая "Золотого льва" на последнем Венецианском кинофестивале. Пронзительная драма о женщине, которая в годы Второй мировой войны занималась "горизонтальным коллаборационизмом" - имела сексуальные отношения с нацистом. Чтобы смыть это черное пятно своей биографии, она идет на преступление. Потрясающая актерская работа датской актрисы Матильды Аркелы: она в кадре 90 процентов экранного времени, и от нее невозможно отвести глаз.
"Нежный монстр" (в прокате с декабря). Фильм австрийского режиссера Мари Кройцер, известной по нашумевшей ленте "Корсаж" об императрице Сисси. На сей раз действие происходит в наши дни. Пианистка Люси и режиссер Филипп счастливо живут вдали от мегаполисов, в глубинке Австрии, воспитывая маленького сына. Идиллия рушится в тот день, когда в их дом приходит полиция и арестовывает все гаджеты Филиппа. Он становится подозреваемым в деле о педофилии, и в течение всего фильма зрителям, вместе с главной героиней (выдающая актерская работа французской актрисы Леа Сейду), предстоит выяснить, действительно ли ее муж виноват. В эпизодической роли мамы главной героини - Катрин Денев.
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"Нет покоя нечестивым" (в прокате с ноября). Датская гей-драма и одновременно вампирский ужасник. Действие происходит на Фаррерских островах в XIX веке. Жизнь молодого рыбака Бальдура меняется после того, как на острове появляется китобой Хельге. Между ними вспыхивает страсть, и это приводит к самым непредсказуемым последствиям. В роли Бальдура - один из самых успешных скандинавских мужчин-моделей, звезда подиумов, красавчик с русскими корнями Егор Веннед. Его роковую любовь играет известнейший актер Пилу Асбек, известный по сериалу "Игра престолов".
"Роза" (в прокате с ноября). Эстетская черно-белая лента австрийского режиссера Маркуса Шляйнцера с лучшей немецкой актрисой современности Сандрой Хюллер в главной роли. Она играет женщину, которая, выдавая себя за мужчину - солдата Тридцатилетней войны, возвращается в свой родовой дом в глубинке Германии. Ей (ему) нужно как-то вписаться в местное общество, завести семью, детей... Понятно, что рано или поздно тайна Розы будет раскрыта.