От семейного триллера до вампирской гей-драмы. Фильмы Riga IFF, которые выйдут в широкий прокат

"Взрослые под присмотром" (в прокате c 29.10). Шведская драма с элементами комедии (или, наоборот, комедия с элементами драмы). Трое отцов отправляются вместе со своими дочерьми на школьную поездку на отдаленный остров. То, что должно было стать приятным развлечением, быстро превращается в настоящее испытание как для подростков, так и для взрослых, которым приходится разбираться не только с происходящим вокруг, но и с тем, что они долго носили в себе.