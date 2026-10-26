Ты все продумал, но у жизни другие планы! Что покажет октябрьское полнолуние? Прогноз астролога Иланы Баньке
Ты думаешь, что контролируешь ситуацию и знаешь, как все будет происходить дальше. Однако обстоятельства меняются, события принимают неожиданный оборот, и твой план уже не кажется таким надежным. И именно тогда, когда ты собираешься сделать следующий шаг, в игру вступает полнолуние... Со своими правилами!
26 октября в 6.11 по латвийскому времени Луна достигла фазы полнолуния в знаке Тельца. Это подчеркивает противоречие между желанием сохранить достигнутое и стремлением получить нечто большее. Кроме того, во время этого полнолуния возникает особое астрологическое напряжение - и Солнце, и Луна находятся в сложных взаимоотношениях с Плутоном. Солнце в астрологии символизирует нашу волю и цели, а Плутон - власть, влияние, крупные ресурсы и значительные перемены. Их взаимодействие усиливает амбиции и желание добиться своего, даже если обстоятельства этому препятствуют.
Вопросы, которые выдвигает на первый план полнолуние 26 октября, сохранят свою актуальность и в последующие дни этой недели. В конце октября становится яснее, чего мы уже достигли и к чему еще стремимся. Однако неожиданные обстоятельства порой направляют события в другую сторону и открывают даже более выгодные возможности, чем предполагалось изначально!
Когда уже не все зависит только от тебя
Телец в астрологии связан с выносливостью, терпением и стремлением к комфорту и материальной безопасности. Важны стабильность и уверенность в том, что вложенные усилия принесут результат. Предпочтение отдается проверенным методам и неспешному продвижению к задуманному. Однако полнолуние высвечивает и те моменты, когда прежний подход больше не дает желаемого результата. При обсуждении семейных вопросов, перемен на работе или финансовых обязательств приходится учитывать и намерения других людей. Меняются условия, обнаруживаются различия в интересах. Когда каждый хочет добиться своего, найти общий язык становится сложнее. Однако именно такие разногласия порой помогают найти решение, более приемлемое для всех.
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Главная сложность этого полнолуния заключается не в недостатке сил, а в способности отличить настойчивость от упрямого стремления стоять на своем.
Не в каждой борьбе обязательно побеждать. Иногда достаточно сменить поле игры
Полнолуние особенно ярко высвечивает ситуации, в которые уже вложено столько времени и средств, что отступление кажется практически невозможным. Ты продолжаешь защищать свое решение, хотя цель уже не выглядит настолько привлекательной. И тут возникает вопрос: ты по-прежнему борешься за желаемый результат или просто не хочешь признавать, что сделанный тогда выбор был неправильным? Иногда договоренность обходится все дороже, а выгода остается прежней. Затянувшиеся разногласия тоже теряют смысл, если причина спора уже не имеет прежнего значения. Не каждая уступка означает поражение, и не каждая победа стоит той цены, которую за нее приходится платить.
В конце октября свою роль играют также Меркурий и Венера - обе планеты находятся в ретроградном движении. В астрологии они связаны с пересмотром прежних решений, уточнением договоренностей и оценкой финансовых вопросов. Особого внимания заслуживают сделки и новые обязательства - иногда именно незамеченные поначалу расходы существенно меняют привлекательность предложения.
После полнолуния Луна переходит в убывающую фазу, которая в астрологии связана с приведением в порядок и завершением начатого. В последние дни октября на первый план выходят затянувшиеся вопросы и ранее сделанный выбор. Это подходящий момент, чтобы отделить то, что уже доказало свою ценность, от того, за что мы держимся исключительно по привычке.
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Астрологический фон
Полнолуние наступает, когда Луна, двигаясь по своей орбите вокруг Земли, оказывается напротив Солнца. На этот раз Луна находится в Тельце - земном знаке, в котором она с астрологической точки зрения занимает особенно сильное положение, а Солнце - в противоположном знаке Скорпиона. Телец связан с личными ценностями и безопасностью, тогда как Скорпион - с общими ресурсами, властью и переменами. Это полнолуние подчеркивается напряженным взаимодействием планет, особенно выделяя вопросы власти, контроля и сопротивления переменам. Общий астрологический фон обозначает актуальные темы, однако их личное значение и проявления определяются индивидуальной натальной картой каждого человека. Далее узнай, что конец октября откроет каждому знаку зодиака!