Ты все продумал, но у жизни другие планы! Что покажет октябрьское полнолуние? Прогноз астролога Иланы Баньке

Полнолуние особенно ярко высвечивает ситуации, в которые уже вложено столько времени и средств, что отступление кажется практически невозможным. Ты продолжаешь защищать свое решение, хотя цель уже не выглядит настолько привлекательной. И тут возникает вопрос: ты по-прежнему борешься за желаемый результат или просто не хочешь признавать, что сделанный тогда выбор был неправильным? Иногда договоренность обходится все дороже, а выгода остается прежней. Затянувшиеся разногласия тоже теряют смысл, если причина спора уже не имеет прежнего значения. Не каждая уступка означает поражение, и не каждая победа стоит той цены, которую за нее приходится платить.