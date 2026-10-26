Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не соглашайтесь сегодня заниматься делом, которое вам попытаются навязать против вашего желания. Отговорку всегда можно найти, а голос совести не всегда прав, вы можете принести гораздо больше пользы в другом месте.
Телец
Сегодняшний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Хоть отдохнете малость.
Близнецы
Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность.
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Рак
Сегодня вы будете идеальным объектом обучения. Память и внимание ваше обострятся. Используйте это время с толком, такие дни выпадают нечасто.
Лев
Сегодня вы будете чрезвычайно активны - как в решении проблем, так и в создании конфликтов. Если не можете сконцентрироваться целиком на проблемах, постарайтесь хотя бы сохранять разумный баланс между ними и конфликтами.
Дева
Сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы нелишне пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем, с надеждой на столь же блистательный результат.
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Весы
В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и сие безобразие будет продолжаться до того момента, пока Луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций.
Скорпион
Сегодня ваши планы пойдут насмарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.
Стрелец
Сегодня ваше настроение и самочувствие будет находиться в большей зависимости от окружающих, чем обычно. Если вас не встречают с распростертыми объятьями, лучше удалитесь сразу, дабы не мучаться головной (или еще какой) болью впоследствии.
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Козерог
Сегодня люди, настроенные к вам недоброжелательно, будут чем-то очень заняты, и до вашей особы руки у них не дойдут. Можно успеть использовать удачный момент и действовать без помех.
Водолей
Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии. Однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен.
Рыбы
Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.