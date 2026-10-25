Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2026 года для всех знаков зодиака

Работа и финансы. Рыбам на этой неделе стоит внимательнее относиться к поступающей информации. Не исключено, что кто-то предложит заманчивую идею или попросит поучаствовать в новом деле. Прежде чем соглашаться, уточните все детали и не полагайтесь только на первое впечатление. Вторая половина недели может оказаться особенно удачной для творческих проектов и задач, требующих нестандартного подхода.