На 13-м Рижском кинофестивале победил фильм об опасности экофашизма
В субботу в кинотеатре Splendid Palace прошла торжественная церемония награждения победителей 13-го Рижского Международного кинофестиваля. На суд жюри были вынесены 9 полнометражных фильмов из Балтийского региона, 31 короткометражный фильм, а также 11 музыкальных видеоклипов.
Приятная неожиданность этого года - большинство главных наград получили кинорежиссеры-женщины.
Главный приз фестиваля - бронзовая статуэтка петушка, а также денежный приз в 5 тысяч евро - достался ленте шведского режиссера Суннивы Эйр Тангвик Квеум "Нипстеры".
Термином "нипстер", образованным от слов Nazi и Hipster, обозначают неонацистов, перенявших черты субкультуры хипстеров. С виду это современные модные молодые люди, которые озабочены проблемами экологии и защиты животных, но на деле они являются представителями ультраправого национализма. Героиня фильма, 17-летняя Крис, попадая в летний молодежный лагерь с экологическим уклоном, казалось бы, находит там и друзей, и смысл жизни. Однако, вскоре становится ясно, что в лагере царят расистские и экофашистские идеи, угрожающие не только незрелым умам молодых людей, но и их жизням.
Приз жюри Riga IFF - вторая по значимости награда - досталась эстонской драме "Мой отец".
Для режиссера из Эстонии Ээвы Мяги это третья работа в ее авторском кинематографическом цикле "Мo" (куда также относятся картины Mo Mamma и Mo Amor). В центре картины - история Эугена, 28-летнего мужчины, только что вышедшего из тюрьмы после десяти лет заключения за трагическую случайность, приведшую к смерти младшего брата. Преследуемый воспоминаниями, он возвращается в мир, который давно о нем забыл. Теперь его связывают с прошлым лишь отец, с которым он давно не общается, и двое друзей детства. Снятый с поразительной честностью и эмоциональной глубиной, "Мой отец" - фильм без сценария, рожденный из реального опыта и живых человеческих голосов. Опираясь на собственный опыт работы в психиатрической клинике, Ээва Мяги создала историю, которую не придумала, а прожила и прочувствовала.
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