На 13-м Рижском кинофестивале победил фильм об опасности экофашизма

Для режиссера из Эстонии Ээвы Мяги это третья работа в ее авторском кинематографическом цикле "Мo" (куда также относятся картины Mo Mamma и Mo Amor). В центре картины - история Эугена, 28-летнего мужчины, только что вышедшего из тюрьмы после десяти лет заключения за трагическую случайность, приведшую к смерти младшего брата. Преследуемый воспоминаниями, он возвращается в мир, который давно о нем забыл. Теперь его связывают с прошлым лишь отец, с которым он давно не общается, и двое друзей детства. Снятый с поразительной честностью и эмоциональной глубиной, "Мой отец" - фильм без сценария, рожденный из реального опыта и живых человеческих голосов. Опираясь на собственный опыт работы в психиатрической клинике, Ээва Мяги создала историю, которую не придумала, а прожила и прочувствовала.