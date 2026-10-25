Ким Кардашьян произвела фурор в Риме, появившись в леопардовом платье из 1980-х годов
46-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян вновь оказалась в центре внимания благодаря своему необычному наряду. На Римском кинофестивале она появилась в облегающем леопардовом платье с глубоким декольте, созданном несколько десятилетий назад.
В субботу, 24 октября, Ким Кардашьян появилась на красной дорожке 21-го Римского кинофестиваля, который проходил в Auditorium Parco della Musica. Для этого вечера она выбрала наряд, который выделялся даже на фоне других звездных гостей.
Знаменитость вышла к фотографам в облегающем платье с леопардовым принтом из архивной коллекции высокой моды Yves Saint Laurent. Наряд отличался корсетным верхом, глубоким вырезом в форме сердца, шнуровкой и силуэтом, подчеркивающим фигуру. Особое внимание привлекло оформление платья: рисунок изображал не просто характерные пятна, но и отдельные части фигуры леопарда.
По информации итальянских модных изданий, платье относится к коллекции высокой моды Yves Saint Laurent осень-зима 1986/1987. Таким образом, наряд был создан около 40 лет назад.
Образ Кардашьян дополнила длинная полупрозрачная накидка с аналогичным звериным принтом. В течение вечера звезда меняла способ ее ношения: сначала накидывала на плечи, а затем покрывала ею голову, создавая эффект капюшона.
За стилизацию отвечал известный модный стилист Лоу Роуч. Вместо массивных украшений Ким предпочла сделать акцент на самом платье, дополнив его черными туфлями с острым носом и сдержанным макияжем.
Кардашьян приехала на премьеру не одна. Вместе с ней перед фотографами появилась 70-летняя Крис Дженнер, которая также участвует в создании All's Fair в качестве исполнительного продюсера.
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Для мероприятия Дженнер выбрала эффектную винтажную накидку, которая, по сообщениям зарубежных СМИ, ранее принадлежала легендарной актрисе Элизабет Тейлор.
К звездной компании также присоединились актрисы Наоми Уоттс, Сара Полсон и Ниси Нэш-Беттс, исполняющие роли в сериале. Их совместное появление стало одним из заметных событий предпоследнего дня кинофестиваля.
Чем занимается Ким Кардашьян в новом сериале?
В центре сюжета All's Fair, созданного продюсером Райаном Мерфи, находятся успешные женщины-адвокаты, специализирующиеся на бракоразводных процессах и крупных имущественных спорах.
Кардашьян исполняет роль Аллуры Грант - влиятельного адвоката по разводам, работающей с обеспеченными клиентами Лос-Анджелеса. Вместе с ней в проекте снимаются Гленн Клоуз, Наоми Уоттс, Сара Полсон и другие известные актеры.
Первый сезон сериала вышел в ноябре 2025 года. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, проект получил продолжение. Премьера второго сезона на Hulu запланирована на 4 ноября 2026 года.