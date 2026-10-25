Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
День этот будет очень неплох. Вы будете чувствовать себя как дома всюду, где бы вы ни находились.
Телец
Сегодня вас, возможно, поставят перед необходимостью высказать свое суждение по некоторому поводу. Не торопитесь, все может оказаться не так просто, как думается на первый взгляд, а за слова придется отвечать.
Близнецы
Будьте внимательны, сегодня вам представится весьма удобная возможность несколько улучшить свое положение. Но ее надо заметить, сама в руки не дастся.
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Рак
Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас, это просто временное помутнение в сознании.
Лев
Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.
Дева
Ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.
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Весы
Сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны, придется потерпеть.
Скорпион
Единственное, что будет омрачать сегодняшний день - это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном - все прекрасно.
Стрелец
Сегодня вы можете оказаться несколько многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения, а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
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Козерог
Сегодня можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им и удастся привлечь к своей унылой особе ваше внимание, то настроения они вам испортить не сумеют.
Водолей
Сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком. Если же это - как раз последнее, чего вы хотите, постарайтесь, чтобы он об этом не узнал.
Рыбы
Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.