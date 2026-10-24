Кого из знаков зодиака ждет награда за все усилия: Марс меняет правила игры
Заслуженный успех придет к трем знакам зодиака 25 октября 2026 года. И неудивительно: сейчас сильное астрологическое событие - Марс движется прямо.
Успех не приходит случайно. В это воскресенье звезды обещают некоторым знакам зодиака удачу и возможность наконец увидеть результаты своих усилий. Именно они покажут, как добиваться своего.
Рак
Вы можете казаться, Рак, очень спокойным и мягким человеком, но это лишь внешнее впечатление. Когда дело касается достижения целей, вы умеете быть не менее решительным и расчетливым, чем другие.
Во время прямого движения Марса ваша способность привлекать успех будет особенно заметной. Да, вы один из самых чувствительных знаков зодиака, но это вовсе не означает, что вами легко манипулировать. Напротив, вы умеете находить хитрые и эффективные решения.
В этот период ваша сила проявится именно тогда, когда она понадобится больше всего. Вы сможете грамотно подойти к важному финансовому решению и сделать шаг в правильном направлении. Отличная работа!
Лев
Если вы, Лев, решаете стать в чем-то по-настоящему хорошим, то погружаетесь в дело с головой. Со временем вы становитесь профессионалом. Вы не из тех, кто пробует что-то вполсилы: для вас все или ничего. И сейчас вы настроены только на победу.
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В воскресенье Марс начнет прямое движение в вашем знаке, что поможет направить энергию на достижение целей. Вы хотите добиться успеха и не собираетесь останавливаться, пока не получите желаемое. В вашем представлении другого варианта просто нет.
Вы знаете, каково это - ждать перемен и надеяться, что все наладится само собой. Раньше вы могли позволить себе такую пассивность, но теперь она вам не подходит. Вы активны, полны сил и готовы действовать. Поэтому успех может прийти гораздо легче, чем вы ожидаете.
Козерог
У вас, Козерог, есть скрытая сторона, о которой окружающие могут даже не догадываться. Вы умеете терпеливо ждать, одновременно продумывая следующий большой шаг. В последнее время вы действовали тихо, не привлекая лишнего внимания, и работали над своими планами за кулисами. В воскресенье, когда Марс начнет прямое движение во Льве, наступит время проявить себя.
Обстоятельства складываются так, что ваши тайные замыслы могут обрести вполне реальные очертания. Вы чувствуете, что это происходит. Вы были терпеливы и настойчивы, даже если никто не знал, над чем именно вы работаете. Теперь усилия начинают приносить плоды.
Кроме того, вы умеете замечать детали, и сейчас это качество особенно полезно. Вы внимательно наблюдали за происходящим и собирали нужную информацию. Конечно, на вашем пути были ошибки, но каждая из них чему-то научила вас. Теперь вы используете накопленный опыт и мудрость, чтобы самостоятельно создавать свой успех. Вы этого добились - и можете по праву гордиться собой.