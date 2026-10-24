Киногородок Cinevilla превратился в мир приключений и страхов - там открылся Danger Fest 2026
23 октября в киногородке Cinevilla, расположенном в 15 километрах от Тукумса, с размахом открылся семейный фестиваль Danger Fest 2026. Он будет радовать посетителей до 31 октября. Фестиваль приглашает окунуться в необычный мир приключений, где цифровая реальность встречается с фантазией, а свет, звук, современные технологии, иммерсивное искусство и живые актеры создают удивительные впечатления.
В течение девяти дней гостей ждут 27 интерактивных объектов, лазерные шоу, танцевальные выступления с LED-элементами, цирковые представления, творческие занятия и возможность познакомиться с домашними животными.
Уже в первый вечер посетители могли каждый час любоваться яркими световыми и лазерными шоу, смотреть танцевальные выступления с LED-элементами и цирковые представления, а также исследовать необычные тематические объекты. Программа фестиваля составлена так, чтобы каждый мог найти приключение по душе. На 27 площадках реальность переплетается с ужасами, а впечатления дополняют живые актеры, игра света и звука.
Главная тема Danger Fest 2026 - цифровая реальность... или все-таки ужасы? Гости смогут исследовать границу между действительностью и фантазией, отправившись в путешествие по необычным мирам - от космических приключений и технологических чудес до загадочных мест и встреч с персонажами из фильмов ужасов.
Ежедневно с 18:00 до 21:00 для детей и семей будет работать специальная программа, а с 21:00 до 23:00 Cinevilla превратится в еще более загадочный и пугающий мир. Каждый вечер в начале часа на главной сцене гостей будут ждать лазерные шоу, танцевальные выступления в светящихся костюмах с синхронной хореографией, а также LED-цирк и акробатические номера с эффектными трюками и элементами балансирования.
Особую атмосферу создаст Dance of the Dead - театрализованное представление с персонажами-скелетами, неоновыми и ультрафиолетовыми световыми эффектами, выразительной хореографией и взаимодействием со зрителями.
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В этом году особое внимание уделили семьям с детьми. На фестивале можно принять участие в творческих мастер-классах и познакомиться с домашними животными: кроликами, овцами, курами, утками, лошадьми, пони, коровой и милыми осликами. А в "Передвижном цирке" гости смогут не только рассмотреть животных вблизи, но и увидеть, как доят корову, а также попробовать теплое молоко.
Всего посетителей ждут 27 необычных объектов, которые перенесут их из глубин космоса в таинственные миры, где реальность сливается с фантазией, а за каждым поворотом может скрываться неожиданность.
Гости смогут побывать в "Доме тропических иллюзий", исследовать потерпевший крушение космический корабль, отправиться в воображаемое путешествие по космосу, принять участие в миссии "Марио" и заглянуть в "Космическую лабораторию". В мире "Римских мумий" в определенные часы будет проходить огненное шоу, а в зонах "Просыпается аниме", "Ледяная опасность" и "В жаре пламени" посетителей ждут другие сюрпризы.
Те, кто любит острые ощущения, смогут испытать свою смелость в "Тоннеле вампира", попытаться пройти через "Лазерную атаку", встретить "Заброшенного клоуна", отправиться в "Лес опасностей" и прогуляться по "Кладбищу".
Любознательных гостей ждут необычные эксперименты и открытия. Среди них - "Разговор с собой или с ИИ?" и "Тесла для меня", где в определенные часы будет проходить специальное представление. В маршрут фестиваля также войдут "Пир монахов", "Детская зона", "Призрак молочной фермы", "Латвийская железная дорога" и "Передвижной цирк", где приключения найдутся и для самых маленьких посетителей.
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В заключительный вечер фестиваля, 31 октября, программа начнется в 18:00 и продлится до 01:00 1 ноября. Гостей ждут лазерные шоу, световые цирковые номера и танцевальные выступления, а кульминацией вечера станет шоу с участием 100 дронов в небе.
На главной сцене выступят RONIN LASERS и танцевальная студия SPACE. Дроновое шоу подготовит латвийская компания Base Motion совместно с литовской Light a Sky. С 2018 года Base Motion создавала дроновые шоу в том числе для таких международных мероприятий, как Super Bowl, Grammy Awards и Formula 1. Более подробная программа будет опубликована позднее.
Чтобы посещение фестиваля было комфортным и не приходилось тратить лишнее время на организационные вопросы, для гостей подготовят три автомобильные парковки. Рядом с каждой будет работать информационный центр, где можно получить необходимые сведения. У входа на фестиваль откроют шесть касс, чтобы сократить очереди и ускорить проход посетителей.
На территории фестиваля будут работать зона питания Food Court, "Вампирский бар", информационные пункты и пункт медицинской помощи. Гостям предложат горячие и холодные напитки, будет открыто и кафе Cinevilla. Партнеры фестиваля также подготовили различные сюрпризы и активности.
Киногородок Cinevilla находится в Правинях, Слампской волости, примерно в 15 километрах от Тукумса.
Подробная информация о программе, билетах и специальных мероприятиях доступна на сайте фестиваля cinevilladangerfest.lv.