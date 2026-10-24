Киногородок Cinevilla превратился в мир приключений и страхов - там открылся Danger Fest 2026

Ежедневно с 18:00 до 21:00 для детей и семей будет работать специальная программа, а с 21:00 до 23:00 Cinevilla превратится в еще более загадочный и пугающий мир. Каждый вечер в начале часа на главной сцене гостей будут ждать лазерные шоу, танцевальные выступления в светящихся костюмах с синхронной хореографией, а также LED-цирк и акробатические номера с эффектными трюками и элементами балансирования.