"Дети моей девушки - не мой выбор": откровения латвийского мужчины, которые могут возмутить многих матерей

Не все люди хотят иметь детей, и это их выбор, который необходимо уважать. Уважения заслуживает и решение людей рожать и воспитывать детей. Но как ужиться в отношениях двум людям с такими разными взглядами, если у одного есть дети от предыдущих отношений, а другой не хочет собственных? Своим опытом делится 40-летний мужчина, который не возражает против детей и даже любит с ними общаться, но принципиально не хочет становиться отцом. Сейчас он состоит в отношениях с матерью двух маленьких дочерей и откровенно рассказывает о своих чувствах, хотя раскрывать настоящее имя не желает. "Можешь называть меня хотя бы Алдисом", - добавил он, отправляя свою историю семейному порталу Mammamuntetiem.lv.