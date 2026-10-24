"Дети моей девушки - не мой выбор": откровения латвийского мужчины, которые могут возмутить многих матерей
Любит свою девушку, но не считает ее дочерей своим выбором. 40-летний мужчина, сознательно отказавшийся от собственных детей, откровенно рассказал, как живет с матерью двух маленьких девочек и почему иногда предпочитает держаться от них на расстоянии.
Не все люди хотят иметь детей, и это их выбор, который необходимо уважать. Уважения заслуживает и решение людей рожать и воспитывать детей. Но как ужиться в отношениях двум людям с такими разными взглядами, если у одного есть дети от предыдущих отношений, а другой не хочет собственных? Своим опытом делится 40-летний мужчина, который не возражает против детей и даже любит с ними общаться, но принципиально не хочет становиться отцом. Сейчас он состоит в отношениях с матерью двух маленьких дочерей и откровенно рассказывает о своих чувствах, хотя раскрывать настоящее имя не желает. "Можешь называть меня хотя бы Алдисом", - добавил он, отправляя свою историю семейному порталу Mammamuntetiem.lv.
"Пока я это пишу, обе они вопят благим матом. Так они кричат последние две недели, потому что болезнь, которой они заразились, не лишает их сил, но не позволяет ходить в детский сад. Все, что они видели за это время, - друг друга, ведь они сестры, короткие прогулки и измученных взрослых. Ах да, еще мультфильмы, отвратительные джинглы которых слишком долго отдаются эхом у меня в голове.
Эти сестры, шести и трех лет, - не мои дочери. Они - результат выбора моей дорогой спутницы жизни. Так что же я, убежденный сторонник осознанной бездетности (childfree), здесь делаю?
Я здесь. Иногда я просто присутствую, иногда меня нет, потому что у меня есть выбор - быть рядом с их матерью. Иногда я вроде как отчим, иногда - нянька. Ведь пути любви действительно непредсказуемы. Уже большое совпадение - встретить ее в пределах одного города. А в отношениях приходится играть теми картами, которые тебе раздали.
Читайте продолжение после рекламы
Не то чтобы я ненавидел детей. Вовсе нет. Раньше у меня уже были отношения с женщинами, у которых имелись дети, в том числе проблемные. У моей нынешней девушки дети как дети. Мы нормально ладим. В целом я не испытываю к ним ни большей, ни меньшей неприязни, чем к любому другому человеку. Точно так же можно относиться и к их матери.
Думаю, в целом дети не меняют самих основ отношений - того, как их строят, поддерживают и развивают. Но появляется еще один фактор: дети, их воспитание и отношение к ним становятся отдельным грузом, а иногда и препятствием.
Дети - это выбор. И я не поддерживаю идею, что само наличие детей дает их родителям зеленый свет на постоянные жалобы и нытье о том, как им тяжело и как они устали больше остальных. У меня возникает вопрос: неужели ты действительно думал, что после рождения одного или двух детей твоя жизнь не изменится? Разве никто не прислал тебе памятку о том, что тебя ждет? Если мир обещал поддержку, но не предоставил ее, то тут я согласен: это несправедливо.
С другой стороны, жизнь с матерью детей заставляет меня взглянуть со стороны и на собственное воспитание. Я ребенок 1990-х, и мои представления сталкиваются с современными подходами. Моя девушка гуляет с детьми на площадке и звонит мне, чтобы я отвел в туалет ребенка, которому нужно справить нужду. А меня самого в пять лет чуть ли не выгоняли во двор, где я должен был гулять до обеда. Мне непонятна нынешняя гиперопека: ребенок в любом случае найдет способ как-нибудь себя травмировать.
Читайте продолжение после рекламы
Бывают проблемные ситуации, в которых моя относительная отстраненность может оказаться полезной, потому что дети довольно быстро понимают: их благополучие находится в самом низу моего списка приоритетов. Такая дистанция, пусть даже на короткое время, заставляет детей учиться самодисциплине.
В некоторых ситуациях я отстраняюсь, потому что эти дети - не мой выбор. Возможно, я становлюсь нетерпимым, поскольку в глубине души считаю, что рождение детей - это способ реализовать собственные нереализованные амбиции.
Это не отменяет того, что многим люди действительно нужны дети и, возможно, для них это ответственное решение. Но это также не меняет моего убеждения: мир ничего никому не должен за то, что люди решили завести детей. Такова моя перспектива человека, осознанно выбравшего бездетность. Она не делает меня негодяем.
Хорошая новость в том, что люди, выбравшие жизнь без детей, не будут производить на свет новых сторонников childfree. И как бы то ни было, у бездетных людей нет предубеждений против детей ни с темной, ни со светлой кожей. Мир и без того перенаселен. Те, кто настаивает, что нам нужно больше детей, имеют в виду конкретных детей. Наших. А мы, бездетные, никого не делим на категории, потому что не хотим никаких детей.
Абсурдно считать, что люди, выбравшие жизнь без детей, ненавидят детей. Childfree означает: "Я не хочу сам заводить детей". И все".