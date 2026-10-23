Лучшие коктейли мира готовят в Латвии? Наши бармены триумфально выступили на чемпионате

Трифанов во второй раз стал чемпионом мира в категории Flair, в которой оценивается искусство жонглирования бутылками и другим барным инвентарем во время приготовления коктейлей. В свою очередь, Мелбардис вошел в шестерку лучших барменов мира в классической категории, а созданный им коктейль завоевал золотую медаль в своей категории.