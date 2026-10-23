Лучшие коктейли мира готовят в Латвии? Наши бармены триумфально выступили на чемпионате
Латвийские бармены Денис Трифанов и Гатис Мелбардис завоевали награды на чемпионате мира по приготовлению коктейлей 2026 года, организованном Международной ассоциацией барменов, сообщили в Латвийской федерации барменов.
Трифанов во второй раз стал чемпионом мира в категории Flair, в которой оценивается искусство жонглирования бутылками и другим барным инвентарем во время приготовления коктейлей. В свою очередь, Мелбардис вошел в шестерку лучших барменов мира в классической категории, а созданный им коктейль завоевал золотую медаль в своей категории.
Латвийскую делегацию на чемпионате возглавлял президент Латвийской федерации барменов Ансис Анцовс, который также выполнял обязанности ведущего мероприятия.
Латвийская федерация барменов была зарегистрирована в 2009 году. Основные цели организации - объединение латвийских барменов, повышение их профессиональной квалификации, проведение местных и международных конкурсов и семинаров.
Федерация также поддерживает и развивает связи с аналогичными организациями за рубежом, укрепляет сотрудничество с предприятиями отрасли и дистрибьюторами напитков.