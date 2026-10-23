Три знака зодиака, которых легче всего обмануть: они склонны верить людям

Представителям этого знака свойственно видеть в людях их лучшие качества. Даже если человек уже однажды подвел их, Рыбы могут дать ему еще один шанс. Они склонны верить, что за неприятными поступками скрываются сложные обстоятельства, душевные переживания или временные трудности. Именно этим иногда пользуются манипуляторы. Они могут изображать беспомощность, давить на жалость или обещать исправиться, зная, что Рыбам трудно оставаться равнодушными к чужим проблемам.